İller arası adres bildirimi tescil işlemleri durduruldu
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, iller arasındaki adres bildirimi tescil işlemleri 27 Nisan'a kadar durduruldu.
14 Nisan 2020, Salı 22:17 Son Güncelleme:
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Genel Müdürlükten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Corona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda salgın yayılımının en aza indirilmesi amacıyla nüfus müdürlüklerimiz ve e-Devlet portalı üzerinden yapılan iller arasındaki adres bildiriminin tescil işlemleri 27 Nisan tarihine kadar durdurulmuştur."
AA