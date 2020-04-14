Türkiye İller arası adres bildirimi tescil işlemleri durduruldu

İller arası adres bildirimi tescil işlemleri durduruldu

Türkiye

İller arası adres bildirimi tescil işlemleri durduruldu

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, iller arasındaki adres bildirimi tescil işlemleri 27 Nisan'a kadar durduruldu.

14 Nisan 2020, Salı 22:17 Son Güncelleme:
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Genel Müdürlükten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Corona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda salgın yayılımının en aza indirilmesi amacıyla nüfus müdürlüklerimiz ve e-Devlet portalı üzerinden yapılan iller arasındaki adres bildiriminin tescil işlemleri 27 Nisan tarihine kadar durdurulmuştur."

AA


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