İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
Son dakika haberine göre, illere göre haftalık vaka haritası açıklandı. Yoğunluğun en çok arttığı iller Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne, Giresun oldu.
13 Kasım 2021, Cumartesi 18:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Bakan Koca yaptığı açıklamada, "30 Ekim-5 Kasım arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz illerdeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1459535698516750342
30 Ekim-5 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne, Giresun.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1459537583122395145