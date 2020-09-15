Beden Sağlığı İltihap sökücü ilacın corona virüs tedavi sürecini kısaltabileceği öne sürüldü

İltihap sökücü ilacın corona virüs tedavi sürecini kısaltabileceği öne sürüldü

Beden Sağlığı

İltihap sökücü ilacın corona virüs tedavi sürecini kısaltabileceği öne sürüldü

ABD'de bir ilaç şirketinin yaptığı araştırmaya göre, yeni tip corona virüs vakalarında kullanılan bir ilaca ek olarak iltihap sökücü bir hapın kullanılması durumunda iyileşme süresi bir gün kısalıyor.

15 Eylül 2020, Salı 00:04 Son Güncelleme:
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Eli Lilly ilaç firmasınca yapılan açıklamada, yeni tip corona virüs (Kovid-19) hastaları için kullanılan Remdesivir isimli virüs ilacı ile piyasada bir eklem iltihabı hapı olarak satılan Baricitinib de kullanılması durumunda tedavi süresinin bir gün kısaldığı iddia edildi. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü tarafından desteklenen araştırmanın sonuçlarını paylaşan firma, eczanelerde Olumiant ismiyle bulunabilen bir hap olan Baricitinib kullanılan Kovid-19 hastalarının tamamının 4 gün yerine 3 günde iyileştiğini belirtti.

Binden fazla hasta üzerinde test edildi

Eli Lilly, binden fazla hasta üzerinde etkisi test edilen ve Kovid-19 hastalarının iyileşme sürecinin hızlanmasına katkı yapan Baricitinib hapı için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) acil kullanım izni için başvuruda bulunmayı planladığını duyurdu.

AA


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