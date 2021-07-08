Sosyal medyada dolaşan söylentilere göre, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da (EDHO)İlyas Çakırbeyli karakterini canlandıran Ozan Akbaba diziden ayrılıyor. EDHO’nun 200. bölümünden sonra dizide olmayacağı belirtilen Ozan Akbaba’nın ayrılık nedeni de olukça merak ediliyor.

İLYAS ÇAKIRBEYLİ EDHO’DAN AYRILDI MI?

İlyas Çakırbeyli’nin EDHO’dan ayrıldığına dair henüz kesin bir açıklama bulunmuyor. Ancak, dizinin yeni sezonunun başlamasıyla birlikte, ilk bölümde İlyas Çakırbeyli’nin öleceği ve diziye veda edeceği pek çok platformda dile getiriliyor.

OZAN AKBABA EDHO’DAN NEDEN AYRILDI?

Ayrılık haberiyle ilgili olarak ne dizinin yapımcılarından ne de Ozan Akbaba’dan bir açıklama gelmedi. Ancak, Ozan Akbaba daha önce verdiği röportajlarda gönlünün hep sinemadan yana olduğunu belirtmişti.

EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN?

Geçtiğimiz haftalarda sezon finali yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni sezon çekimlerinin ağustos ayı ortalarında başlaması planlanıyor. Dizinin yeni sezonunun ise eylül ayı sonu ile ekim ayı başlarında yeniden ekranlarda olması bekleniyor.

EDHO SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Namlunun ucu bu defa Yaman Korkmaz ve ailesine çevrilmiştir. Hamdi Korkmaz ve ailesi Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelmiştir ve bu defa büyük düşmanla yüz yüze gelir. Yaman Korkmaz, Savaş'a karşı masayı satmaz ve müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır.

Kimsesiz Doğan'ın ölümü Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğuna neden olurken, Çakırbeyli ailesi ve dostlarında ise şok etkisi yaratır. Hızır Çakırbeyli, verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübelidir ve kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar. Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. Behzat Façalı ve İlyas Çakırbeyli ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Koray ve Volkan'ın peşine düşer. Hızır Ali Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.