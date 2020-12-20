Türkiye İlyas Öztel, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

İlyas Öztel, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Türkiye

İlyas Öztel, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Gölcük Müftüsü İlyas Öztel, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

20 Aralık 2020, Pazar 01:35 Son Güncelleme:
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Kovid-19 kaynaklı akciğer tutulumu teşhisiyle Başiskele’deki özel bir hastanede 3 haftadır tedavi gören Gölcük Müftüsü 64 yaşındaki İlyas Öztel, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Öztel’in cenazesi, bugün memleketi Trabzon’un Of ilçesinde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. Sivas Divriği, Artvin Hopa, Trabzon Araklı’da müftülük yapan Öztel, 11 Aralık 2017’den bu yana Gölcük Müftüsü olarak görev yapıyordu.

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Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Öztel’e Allah’tan rahmet diledi. "Uzun yıllar ilçemize hizmet eden muhterem hocamızdan biz razıyız, Rabbim de razı olsun. Mekanı cennet olsun inşallah." ifadelerini kullanan Sezer, Öztel’in yakınlarına başsağlığı diledi.

AA

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