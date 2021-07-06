Magazin İlyas Tetik son yolculuğuna uğurlandı

İlyas Tetik son yolculuğuna uğurlandı

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İlyas Tetik son yolculuğuna uğurlandı

Sarıyer Kireçburnu'ndaki evinde dün 61 yaşında yaşamına son verdiği belirtilen keman virtüözü ve besteci İlyas Tetik, son yolculuğuna uğurlandı.

06 Temmuz 2021, Salı 19:05 Son Güncelleme:
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Kireçburnu'ndaki evinde dün intihar ettiği belirtilen İlyas Tetik'in cenaze namazı Fatih Camii'nde ikindi namazının ardından kılındı. Cenaze töreninde eşi Ebru Tetik, çocukları Adem, Hikmet, İlyas ve İlkan Tetik taziyeleri kabul etti. Eşi Ebru Tetik'in tabuta sarılarak ağladığı görüldü.

Çocukları Tetik'in tabutunun başından ayrılmadı.

Cenaze namazı öncesi oğlu Adem Tetik, "Söylenecek bir şey yok, kötü durumdayız, babamızı kaybettik. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum, boğazım düğümleniyor. Allah rahmet eylesin, çok üzgünüz" dedi.

Tetik'in uzun yıllardır birlikte çalıştığı Muazzez Ersoy'da cenazeye katıldı. Ersoy, Tetik ile ilgili, “Benim için çok zor bir kayıp oldu, ailesi için daha zor bir kayıp oldu, tüm sevenleri için çok zor bir kayıp. Ben ağabeyimi, hocamı, sırdaşımı, dert ortağımı kaybettim. En fazla 5-6 gün önce bayram çekimimizin repertuvarını birlikte hazırladık, hatta minik bir canlı parça okudum ben, onu paylaştık. Bayramda görüşmek ümidiyle dedik. Pazartesi günü ofise geldiğimde bu haberi duydum ve inanamadım" ifadelerini kullandı.

İlyas Tetik cenaze namazının ardın Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedildi.

Gülseli KENARLI - Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA)

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