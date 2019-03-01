Süper Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor kendi evinde Beşiktaş'la karşıalaşacak. Orta sıralarda bulunan Kayserispor seyircisi önünde güçlü rakibini yenerek üst sıralara doğru tırmanmak istiyor. Beşiktaş ise deplasmanda 3 puanı alıp Başakşehir ve Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek. Peki, İM Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Kayserispor Beşiktaş maçı 2 Mart Cumartwsi günü saat 16.00'da Kadir Has Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ MORALSİZ BİR HAFTA YAŞADI!

Beşiktaş, Kayserispor karşılaşmasına oldukça moralsiz ve bir çok tartışmanın gölgesinde hazırlandı. 3-0'dan 3-3'gelen Fenerbahçe derbisi hala konuşulurken, bu kez de Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'nın başına getirildiğinin resmi olarak açıklanması, siyah beyazlıları bir anda başka bir gündeme sokup Kayserispor maçını neredeyse unutturmuş vaziyette. Yaklaşık bir aydır gündemde olan Şenol Güneş-Milli Takım görüşmeleri, Güneş ve yönetim tarafından net olarak açıklanmasa da en sonunda resmileşince bu kez de 'sezon sonuna kadar ne olacak' tartışmaları maçın önüne geçti. Her ne kadar yönetim; dün akşam yaptığı açıklamayla, Şenol Güneş'in sezon sonuna kadar devam edeceğini söylese de, ligin kalan maçları bir çok tartışmaya açık vaziyette. Çünkü, camia içinde Şenol Güneş'in hemen bırakmasını isteyenler olduğu gibi, sezon sonunda güzel bir ayrılığın yaşanmasını isteyenler de az değil.

Beşiktaşlı futbolcular ise tüm bu gelişmelerin ışığında Kayserispor'u yenerek moral bulmak istiyor.

ADEM LJAJIC VE RICARDO QUARESMA YENİDEN 11'DE

Siyah beyazlı takımda Gökhan Gönül sakatlığı, Necip Uysal ise sarı kart cezasından dolayı Kayserispor'a karşı forma giyemezken, cezası biten Adem Ljajic takıma geri dönecek.

Şenol Güneş, cezası biten Ljajic'i yeniden onbire yazacak. Tecrübeli teknik adam ayrıca, Lens'in yerine de Quaresma'yı yeniden sahaya sürecek. Sakatlığı bulunan ve Kayserispor maçında kadroya alınmayan Gökhan Gönül'ün yerine ise iki alternatif bulunuyor. Bunlardan ilki, Dorukhan'ın sağ beke geçmesi ve orta sahanın Atiba-Medel'den kurulması. İkinci alternatif ise Adriano'nun sağ beke geçerek sol bekte Caner Erkin'in oynaması olacak. Kagawa'da sakatlığı nedeniyle maçın kadrosua alınmadı.

Defans ve hücum hattında başka bir değişiklik yapması beklenmeyen Güneş'in, Kayserispor karşısına çıkartması muhtemel onbir şu şekilde:

Karius-Adriano-Vida-Mirin-Caner-Atiba-Dorukhan-Quaresma-Ljajic-Güven-Burak

CEZA SINIRINDA İKİ FUTBOLCU

Beşiktaş'ta iki isim Kayserispor karşısına 3 sarı kartla ceza sınırında çıkacak.

Üçer sarı kartı bulunan Dorukhan ve Medel, teknik direktör Şenol Güneş'in Kayserispor'a karşı görev vermesi ve sarı kart görmeleri durumunda 25. haftada iç sahada oynanacak Atiker Konyaspor karşısında takımını yalnız bırakacak.