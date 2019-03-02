İM Kayserispor Beşiktaş maçı başladı - CANLI

10' Maçın ilk 10 dakikası 0-0'lık beraberlikle geçiyor.

1' Beşiktaş, Kayserispor'a konuk oluyor. Maç başladı

Süper Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor kendi evinde Beşiktaş'’ı ağırlayacak. Kayserispor seyircisi karşısında rakibini yenerek üst sıralara çıkmak istiyor. Beşiktaş ise deplasmandan 3 puanla ayrılmayı istiyor. Peki, “Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman?” Kayseri BJK maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Kayserispor Beşiktaş maçı bugün saat 16.00'da Kadir Has Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ MORALSİZ BİR HAFTA YAŞADI!

Beşiktaş, Kayserispor karşılaşmasına oldukça moralsiz ve birçok tartışmanın gölgesinde hazırlandı. 3-0'dan 3-3'gelen Fenerbahçe derbisi hala konuşulurken, bu kez de Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'nın başına getirildiğinin resmi olarak açıklanması, siyah beyazlıları bir anda başka bir gündeme sokup Kayserispor maçını neredeyse unutturmuş vaziyette. Yaklaşık bir aydır gündemde olan Şenol Güneş-Milli Takım görüşmeleri, Güneş ve yönetim tarafından net olarak açıklanmasa da en sonunda resmileşince bu kez de 'sezon sonuna kadar ne olacak' tartışmaları maçın önüne geçti. Her ne kadar yönetim; dün akşam yaptığı açıklamayla, Şenol Güneş'in sezon sonuna kadar devam edeceğini söylese de, ligin kalan maçları birçok tartışmaya açık vaziyette. Çünkü, camia içinde Şenol Güneş'in hemen bırakmasını isteyenler olduğu gibi, sezon sonunda güzel bir ayrılığın yaşanmasını isteyenler de az değil.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş maçına saatler kala İstikbal Mobilya Kayserispor’un Hollandalı oyuncusu Tjaronn Chery kadrodan çıkartıldı. Annesinin kansere yakalanmasını öğrenen başarılı oyuncu Tjaronn Chery, teknik heyet ve yönetiminden izin alarak ailesinin yanına gitti.

Kayserispor: Lung, Kucher, Kana Bıyık, Sapunaru, Tiago, Şamil, Mensah, Deniz Türüç, Varela, Kravets, Umut Bulut.

Beşiktaş: Karius, Adriano, Medel, Vida, Caner, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Quaresma, Güven, Burak Yılmaz.