“İmam maaşları ne kadar oldu?” sorusu memur maaş zammının açıklanmasının ardından pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Memur ve memur emeklilerine yapılan zamların yanı sıra, enflasyon farkı oranında da bir ek zam getirilecek. İşte, zamlı 2022 ve 2023 imam hatip maaşları

İMAM MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

İmam maaşları, kişinin medeni durumuna göre değişmektedir.

BEKAR İMAM HATİP

İmam Hatip 9/1:

2021 Temmuz maaşı: 5 bin 022 TL

2022 Ocak Haziran maaşı (%5 zam ile) 5 bin 361 TL

2022 Temmuz Aralık maaşı (%7 zam ile) 5 bin 736 TL

2023 Ocak Haziran maaşı (%8 zam ile) 6 bin 195 TL

2023 Temmuz Aralık maaşı (%6 zam ile) 6 bin 567 TL





EVLİ VE İKİ ÇOCUKLU İMAM HATİP

İmam Hatip 9/1:

2021 Temmuz maaşı: 5 bin 554 TL

2022 Ocak Haziran maaşı (%5 zam ile) 5 bin 919 TL

2022 Temmuz Aralık maaşı (%7 zam ile) 6 bin 334 TL

2023 Ocak Haziran maaşı (%8 zam ile) 6 bin 840 TL

2023 Temmuz Aralık maaşı (%6 zam ile) 7 bin 251 TL

*Sendika üyesi (evli-2 çocuklu) imam hatiplerin maaş tablosudur.

** Eşi çalışmayan ve bir çocuğu 6 yaş altında diğer çocuğu 6 yaş üstünde olan imam hatipler esas alınmıştır.