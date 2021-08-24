İmam maaşları ne kadar oldu? İşte, zamlı 2022 ve 2023 imam hatip maaşları
İmam maaşları, diğer memurlarla birlikte, 2022 ve 2023 yıllarında toplu sözleşme anlaşmasına uygun olarak artacak. 6. Dönem toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda memurlara ilk yıl yüzde 5+7, ikinci yılda ise yüzde 8+6 zam yapılması kararlaştırılmıştı. Peki, imam maaşları ne kadar oldu? İşte, zamlı 2022 ve 2023 imam hatip maaşları…
24 Ağustos 2021, Salı 14:47 Son Güncelleme:
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“İmam maaşları ne kadar oldu?” sorusu memur maaş zammının açıklanmasının ardından pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Memur ve memur emeklilerine yapılan zamların yanı sıra, enflasyon farkı oranında da bir ek zam getirilecek. İşte, zamlı 2022 ve 2023 imam hatip maaşları
İMAM MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
İmam maaşları, kişinin medeni durumuna göre değişmektedir.
BEKAR İMAM HATİP
İmam Hatip 9/1:
- 2021 Temmuz maaşı: 5 bin 022 TL
- 2022 Ocak Haziran maaşı (%5 zam ile) 5 bin 361 TL
- 2022 Temmuz Aralık maaşı (%7 zam ile) 5 bin 736 TL
- 2023 Ocak Haziran maaşı (%8 zam ile) 6 bin 195 TL
- 2023 Temmuz Aralık maaşı (%6 zam ile) 6 bin 567 TL
EVLİ VE İKİ ÇOCUKLU İMAM HATİP
İmam Hatip 9/1:
- 2021 Temmuz maaşı: 5 bin 554 TL
- 2022 Ocak Haziran maaşı (%5 zam ile) 5 bin 919 TL
- 2022 Temmuz Aralık maaşı (%7 zam ile) 6 bin 334 TL
- 2023 Ocak Haziran maaşı (%8 zam ile) 6 bin 840 TL
- 2023 Temmuz Aralık maaşı (%6 zam ile) 7 bin 251 TL
*Sendika üyesi (evli-2 çocuklu) imam hatiplerin maaş tablosudur.
** Eşi çalışmayan ve bir çocuğu 6 yaş altında diğer çocuğu 6 yaş üstünde olan imam hatipler esas alınmıştır.
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