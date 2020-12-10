İmam sarığı tarifi: İmam sarığı nasıl yapılır?

Kakaolu kek katları arasında mis gibi muhallebiliyle hazırlanmış imam sarığı tarifi birçok kişi tarafından sevilerek tüketiliyor. Sevdiklerinize hazırlamak için imam sarığı tarifi arıyor ya da imam sarığı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? İmam sarığı yapılışı, malzemeler ve püf noktaları...

İmam sarığı tarifi

İmam sarığı malzemeleri

Pasta tabanı için:

4 adet yumurta

3/4 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı ayçiçek yağı

3 yemek kaşığı süt

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

2 tatlı kaşığı kakao

1 adet rendelenmiş limon kabuğu

Muhallebisi için:

600 ml. süt

5 yemek kaşığı toz şeker

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı un

3 tatlı kaşığı mısır nişastası

1 yemek kaşığı tereyağı

Kenarları için:

2 su bardağı rendelenmiş Hindistan cevizi

Üzeri için:

150 gram bitter çikolata

İmam sarığı yapılışı

Yumurta ve toz şekeri karıştırma kabına alın. Bir mikser yardımıyla toz şeker tamamen eriyene kadar yumurtaları çırpın. Ayçiçek yağı ve süt ekledikten sonra kek harcını mikser yardımıyla çırpmaya devam edin. Rendelenmiş limon kabuğu, elenmiş un ve kabartma tozu dışında son olarak kakao eklediğiniz kek harcını kıvam alana kadar karıştırın. Ayçiçek yağı ya da tereyağıyla yağladığınız büyük boy fırın tepsisine kakaolu kek harcını döküp üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin. Hazırladığınız keki, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kabarıp hafif bir renk alana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Tatlının kreması için; süt, toz şeker, yumurta sarısı, un ve mısır nişastasını bir tencereye alın. Tel bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırdığınız krema karışımını kısık ateşte sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişirin. Ocaktan aldığınız muhallebi karışımına tereyağı katıp bir blender yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Fırın tepsisinden çıkardığınız kakaolu keki, ağız kısmını ıslattığınız bir bardak ya da yuvarlak bir kalıp yardımıyla parçalara ayırın. Bir adet kekin üzerine önceden hazırladığınız ve ılınan kremadan bir yemek kaşığı kadar sürün. Üzerine bir adet kek kapatın. Kek katları bitene kadar aynı işlemi uygulayın. İki katlı, arası kremalı pastaların kenar kısımlarını kalan muhallebiye batırdıktan sonra rendelenmiş Hindistan cevizine bulayın. Pastaları servis tabağına alın. Bir tencerede kaynamakta olan su buharı üzerine yerleştirdiğiniz cam bir kabın içinde bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Eritilmiş sıcak çikolatayı tatlıların üzerine sürdükten sonra donması için kısa bir süre buzdolabında beklettiğiniz tatlıları servis edin.



