Manisa Gördes'te camide 20 yıldır imamlık yapan Hasan Arslan ile eşi Fatma Arslan, bu sabah evlerine 35 kilometre mesafedeki bir ahırda, yakınları tarafından kanlar içinde bulundu. İmam ve eşinin cenazeleriyle karşılaşan Arslan ailesinin yakınları tarafından olay jandarmaya bildirildi.

ŞÜPHELİ MESAJ

Olay yerine gelen jandarma ekipleri ayakları bağlı olan çiftin çenelerinin altından av tüfeğiyle vurulmuş olduklarını tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, 2 çocuk annesi Fatma Arslan'ın cep telefonundan bugün sabah saat 04.00 sıralarında ağabeyinin kızına 'İntiharımızdan kimse sorumlu değildir' yazılı bir mesaj gönderildiğini, notu sabah uyandığında fark eden yakınlarının da kontrol için gittikleri ahırda çiftin cesetleriyle karşılaştıklarını tespit etti.

AYAKLARININ BAĞLI OLMASI DİKKAT ÇEKTİ

Ayaklarının bağlı olması nedeniyle ölümleri şüpheli bulunan çiftin cesetleri, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



