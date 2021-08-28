Siyaset İmamlara ‘akademi’ mezunu şartı geliyor

İmamlara ‘akademi’ mezunu şartı geliyor

Siyaset

İmamlara ‘akademi’ mezunu şartı geliyor

AK Parti, imam, müezzin, vaiz ve Kuran kursu öğreticilerine, “hizmet öncesi yüksek eğitim” verecek “Diyanet Akademisi”nin kurulmasına ilişkin kanun teklifini tamamladı.

28 Ağustos 2021, Cumartesi 09:12 Son Güncelleme:
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Ayşegül Kahvecioğlu - Düzenlemenin aynen yasalaşması durumunda, Diyanet’e bağlı din görevlisi olarak atanmak için Diyanet Akademisi mezunu olmak gerekecek. Akademi, “Dini Yüksek İhtisas”, “Dini İhtisas” ve “Eğitim Merkezi” olarak üç bölümden oluşacak.

AK Parti, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde “Diyanet Akademisi” kurulmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yasa teklifi çalışmasını tamamladı. Önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulması ve 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılının ilk gündem maddelerinden biri olması beklenen teklife göre, Diyanet kadrolarına atanacak din görevlilerine mesleki ve hizmet öncesi eğitim vermek üzere “Diyanet Akademisi” kurulacak.

AK Partili yetkililer, “model din görevlisi” ihtiyacına dikkat çekerek, düzenlemeyle “din istismarının” önüne geçecek nitelikli, donanımlı, kıraatı, hitabeti iyi din görevlilerinin yetişmesinin sağlanacağına işaret etti.

AK Parti, İslam dininin çağın yeni sorularına doğru yanıtları vermesini mümkün kılacak yeterlilikte din personelinin yetişmesinin elzem olduğunu belirtti.

Teklife göre, Diyanet’e bağlı din görevlisi olarak atanmak için Diyanet Akademisi mezunu olmak gerekecek. İki ayaklı oluşturulacak modelin ilk ayağında halihazırda Diyanet bünyesinde çalışan din personelinin hizmet içi eğitimi gerçekleştirilecek.

Bunun için yeni bir genel müdürlük ihdası öngörülüyor. Bir sonraki adımda ise yeni alımlardan sonra personelin ikinci bir elemeye tabi tutulmadan önce “hizmet öncesi eğitimi” planlanıyor.

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