Türkiye İmamoğlu ailesinin acı günü

İmamoğlu ailesinin acı günü

Türkiye

İmamoğlu ailesinin acı günü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun annesi vefat etti.

09 Nisan 2021, Cuma 18:32 Son Güncelleme:
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Havva Kaya’nın cenazesi, Pazar günü Trabzon Çarşıbaşı İlçesi Kovanlı Köyü Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, annesi Havva Kaya’yı kaybeden Dilek İmamoğlu’nu telefonla aradığı öğrenildi. Havva Kaya’ya Allah’tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu’nun, Dilek İmamoğlu ve Ekrem İmamoğlu’na başsağlığı dileklerini ilettiği kaydedildi.

DHA

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