İmamoğlu: Atatürk Havalimanı geçici hastaneye dönüştürülmeli

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gıda ve temizlik malzemesi stoklanmaması konusunda çağrıda bulunarak “Garanti ediyoruz, gıda ve hijyen malzemesi temin edilmesinde hiçbir sıkıntı olmayacak” dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde corona virüs önlemleriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Geçmişteki siyasi kutuplaşma ve hesapların geride bırakılarak, birlikte hareket etme, sırt sırta verme ve dayanışma içinde olunması gerektiğini belirten İmamoğlu, yaptıkları hazırlık çalışmalarını 10 başlık altında topladı. İmamoğlu, ilk başlık için şunları söyledi:

“İstanbul’da faaliyet gösteren gıda ve perakende zincir yöneticileri ile toplantılar yaptık. Öncelikle bu toplantılara katılan ve İstanbullulara destek veren değerli markalarımızın yöneticilerine teşekkür etmek isterim. Bu toplantılar neticesinde çok önemli bir noktaya geldik:Bu şehirde yaşayan herkes emin olsun ki, salgın sona erene kadar 16 milyonun temel gıda ve hijyen malzemesi ihtiyaçlarının temin edilmesinde hiçbir sıkıntı olmayacak. Bunu İBB olarak garanti ediyoruz. Ama lütfen her birimiz sorumlu davranalım ve ihtiyaç fazlası gıda ve hijyen malzemesi stoklamayalım.”

Otellerde sağlık çalışanlarının konaklamaları sağlanacak

İstanbul Turizm Platform aracılığı ile kentteki 600 otel yöneticisi ile görüşmeler ve toplantılar yaptıklarını anlatan İmamoğlu, sağlık çalışanlarının kendi ailelerini korumak üzere, kendi evlerinin dışında ve çalıştıkları hastanelere yürüme mesafesindeki otellerde konaklamalarını sağlamak üzere prensip anlaşmasına vardıklarını, bu kapsamda toplam 2 bin odanın sağlık çalışanlarının kullanımına açılması için gerekli desteği sağladıklarını söyledi.

Dağıtım şirketleriyle anlaşma

İstanbul'da yalnız yaşayan yaşlılara gıda ve hijyen malzemesi ulaştırmak için online dağıtım şirketleri ile toplantılar yaptıklarını belirten İmamoğlu, “Aldığımız ortak dayanışma kararları nedeniyle bu değerli şirketlerimizin yöneticilerine teşekkür etmek isterim” dedi.

Yardımlaşma koordinasyon merkezi

Salgın hastalığa karşı ortaya konacak tüm çabaların birleştirilmesi için İBB öncülüğünde tüm sivil toplumu ve gönüllü vatandaşları bir araya getirmek üzere, “İstanbul Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi” oluşturduklarını anlatan İmamoğlu, salgınla mücadele sona erene kadar Yenikapı’daki merkezin İstanbul’un “Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi"olduğunu açıkladı.







