İmamoğlu: Birlikte yöneteceğiz

İmamoğlu, partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi'nde düzenlendiği basın toplantısında, duygularını paylaşmadan önce Türkiye'ye ve Türkiye adına dünyaya birkaç cümle etme konusunda kendini sorumlu hissettiğini belirtti.

Sandık başında ve seçim kurullarında görev yapan yol arkadaşlarıma, minnet duygularımı ifade ettiğini vurgulayan İmamoğlu, "Şu anda tümünün kalbini, o güzel emeğini yanımda hissediyorum. Onlar iyi ki varlar. Onlar bugünün demokrasi kahramanlarıydı, yaptıklarını güzel bir anı olarak hatırlayacaklar. Öncelikle bugünkü 23 Haziran'da yaptığımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ve tabii ki anlamlı bu seçimin en önemli ifadelerinden birisi de Türkiye'nin demokrasi sürecine olacak olan katkısıydı. Her iki vasfıyla ülkemize ve dünya kenti İstanbul'umuza bugünkü seçimin neticeleri hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun." diye konuştu.

İmamoğlu, sandık görevlilerinin, kat görevlilerinin, sandık kurulu üyelerinin ve diğer görevlilerin sonuç netleşinceye kadar görevlerinin başında kalmasını istedi.

Bu seçimin İstanbul'da herkesin yeni ve ortak sayfa açması anlamına geldiğine işaret eden İmamoğlu, bu yeni sayfada İstanbul'da artık adalet, eşitlik, sevgi, hoşgörü olacağını kaydetti.

"HALKIMIZA, İSTANBULLU HEMŞEHRİLERİME MİNNET DUYGULARIMI İLETİYORUM"

Ekrem İmamoğlu, "Bugün 16 milyon İstanbullu demokrasiye olan inancımızı, adalete olan güvenimizi tazelemiştir. Bunu yalnız bana oy verenler değil, seçimleri büyük olgunluk ve sükunet içinde geçiren bütün vatandaşlarımız sağlamıştır. Her birine yürekten teşekkür ediyorum. Halkımıza, İstanbullu hemşehrilerime minnet duygularımı iletiyorum. Sizler Türkiye'nin demokrasi itibarını tüm dünyanın gözleri önünde korudunuz ve Türkiye'yi yakın coğrafyadaki bazı ülkelere benzetme gayretinde olan dünya ülkelerine de işin aslını öğrettiniz. Yüzyılı aşan demokrasi geleneğimize milletçe sahip çıktınız, teşekkürler İstanbullu hemşehrilerim." diye konuştu.

Seçimi bir kişi, bir parti, bir grup, bir kesimin değil bütün İstanbulluların, bütün Türkiye'nin kazandığını vurgulayan İmamoğlu, bunu şu an belki herkes tam olarak hissedemese de kısa sürede herkesin böyle hissedeceğini belirtti.

Ekrem İmamoğlu bunu sağlamak için canla başla çalışacağını, hiç kimseyi ayırmayacağını, dışlamayacağını ifade ederek, "Bugün benim için sandıktan sefer görev emri çıkmıştır. Vatandaş bana İstanbul'un işsizlik ve yoksullukla mücadele seferberliğini, yeşil alanlarla donatma seferberliğini, hızlı, kaliteli ve ucuz ulaşım seferberliğini başlatmak ve sonuca ulaştırmak için kutsal bir görev vermiştir. Bu benim hayatımdaki en değerli, en gururlu, en onurlu görevdir. Bu görevi çocuklarıma, eşime, aileme, tüm İstanbullulara mahcup olmadan layıkıyla yapmaktan başka bir hiçbir gündemim, önceliğim yok ve olmayacaktır. Rahmetli dedem 'makamın büyüdükçe boynun bükülsün' derdi. Yolum o yoldur. Milyonlarca insana mahcup olmamak için çok çalışacağım."

İmamoğlu, şunları kaydetti: "Özellikle devletin başı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenmek istiyorum. Yasal sürecin tamamlanmasının ve mazbatayı alıp göreve başlamamızın ardından yol haritamızı size sunmak ve görüşlerimizi de aktarmak, aynı zamanda görüşlerinizi almak için sizi en kısa sürede ziyaret etme arzu ve talebimi buradan size iletiyorum.

BEYLİKDÜZÜ’NDE KONUŞTU

İmamoğlu, Seyrantepe'deki CHP İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nden ayrıldıktan sonra konvoy eşliğinde Beylikdüzü'ne geçti. Beylikdüzü Cumhuriyet Meydanı'nda parti otobüsünden halka hitaben konuşma yapan İmamoğlu, sözlerine "Sevgi kazanacak demiştim. Ne mutlu bana ki sevgi kazandı. Ben yurdum insanını çok seviyorum. Kim olduğunun önemi yok. Yıkın bütün ön yargıları, yıkın. Zihninizdeki bütün ön yargıları yıkın. Hiç kimsenin yaşamı, biçimi, giyimi, kuşamı bizi ilgilendirmiyor. Herkesi kucaklamaya geldik." diyerek başladı.

İmamoğlu, inançlara saygı için, Mevlana'yı, Yunus Emre'yi, Hacı Bektaş-ı Veli'yi hatırlatmak için geldiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Biz bu şehirde herkesin inancına saygı duyan, bu ülkenin, bu şehrin gelişmesi için aklı, bilimi tercih eden, yok Alevi'si, Sünni'si, herkesi kucaklamaya geldik. Bu şehirde azınlık diye bir kavram yok. Biz bu şehirde Rum'u, Ermeni'si, Süryani'si, Yahudi'si, herkesi kucaklaşacağız. Biz bu şehirde demokrasiyi, adaleti inşa edeceğiz. Biz bu güzel şehirde size söz veriyorum, geleceği inşa edeceğiz. Maneviyatını bilen, maneviyatına, milli değerlerine her daim sahip çıkan, vatanın bölünmez bütünlüğünü her yerde savunan ama yanı sıra her yerde 'Tam bağımsız Türkiye' diyen, biz aynı zamanda gelecek için fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştireceğiz. Biz size söz veriyoruz, ne sizi aldatacağız ne de aldanacağız."

İstanbullular huzurunda yurdun insanlarına seslendiğini dile getiren İmamoğlu, "Evet ben bir projeyim, ben Cumhuriyet'in, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Atatürk Cumhuriyeti'nin projesiyim." dedi.

Siyasetle de barışacaklarını ifade eden İmamoğlu, "Bu toplum özgürlüklerle buluşacak. Ben milletimize inanıyorum. Beni kutlayan Sayın Cumhurbaşkanına ve Sayın rakibimize de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu, toplumu kucaklaştıracaklarını, her şeye rağmen bunu başaracaklarını belirterek, "Büyük dostlarıma, komşulara, hemşehrilere son mesajımızı hep beraber söyleyelim; her şey çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.