İBB Başkanı İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla gece vapur seferlerinin başlayacağını duyurdu.

Uygulamaya göre; Kadıköy, Karaköy, Beşiktaş ve Üsküdar iskelelerinden cuma ve cumartesi geceleri seferler yapılacak. İlk vapur seferi bu cuma düzenlenecek.

İmamoğlu, "Gece vapur seferleri başlıyor... Yolculara kesintisiz ulaşım hizmeti vermeyi amaçladığımız yeni uygulamaya göre; Kadıköy, Karaköy, Beşiktaş ve Üsküdar iskelelerinden cuma ve cumartesi geceleri seferler yapılacak. İlk sefer bu cuma..." açıklamasında bulundu.

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