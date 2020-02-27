İmamoğlu duyurdu: İstanbul'da gece vapur seferleri başlıyor
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy, Karaköy, Beşiktaş ve Üsküdar iskelelerinden cuma ve cumartesi geceleri vapur seferleri yapılacağını açıkladı.
27 Şubat 2020, Perşembe 14:39 Son Güncelleme:
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İBB Başkanı İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla gece vapur seferlerinin başlayacağını duyurdu.
Uygulamaya göre; Kadıköy, Karaköy, Beşiktaş ve Üsküdar iskelelerinden cuma ve cumartesi geceleri seferler yapılacak. İlk vapur seferi bu cuma düzenlenecek.
İmamoğlu, "Gece vapur seferleri başlıyor... Yolculara kesintisiz ulaşım hizmeti vermeyi amaçladığımız yeni uygulamaya göre; Kadıköy, Karaköy, Beşiktaş ve Üsküdar iskelelerinden cuma ve cumartesi geceleri seferler yapılacak. İlk sefer bu cuma..." açıklamasında bulundu.
https://twitter.com/ekrem_imamoglu/status/1232988705192894465
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