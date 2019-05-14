İmamoğlu, iftarda bir vatandaşın evine konuk oldu

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, iftarda, seçim çalışmaları kapsamında Bayrampaşa Yaş Meyve-Sebze Hali'nde tanıştığı 17 yaşındaki Cebrail Gümüştepe'nin Esenler Kemer Mahallesi'ndeki evine konuk oldu.

Burada iftar açıp Gümüştepe ailesiyle sohbet eden İmamoğlu, basın kapalı gerçekleşen iftar sonrası sokakta kendisini bekleyen vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.

'ÇOK MUTLUYUM'

İmamoğlu, "Bu delikanlıyla halde tanışmıştık. Sonra konuştuk, biraz okuldan uzak kalmıştı. Başarılı olacağı konusunda anlaşmıştık, o da başarılı oldu. Diplomasını aldı. Bugün hem onu kutlamaya hem ailesiyle beraber iftar yapmaya geldim. Çok mutluyum." dedi.

Gençlerin başarısıyla mutlu olduğunu aktaran İmamoğlu, Cebrail'in her zaman yanında olacağını söyledi.

Ara verdiği eğitim hayatına devam etmek istediğini belirten Cebrail Gümüştepe ise İmamoğlu'ndan söz aldığını, yeni eğitim-öğretim yılında Bayrampaşa'da bir okulda lise eğitimini sürdüreceğini dile getirdi. Gümüştepe, eğitimine devam ederken, bir yandan da halde çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

AA