Türkiye İmamoğlu: İstanbul'da etkinlikler durduruldu

İmamoğlu: İstanbul'da etkinlikler durduruldu

Türkiye

İmamoğlu: İstanbul'da etkinlikler durduruldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edilen etkinlikleri açıkladı.

12 Mart 2020, Perşembe 10:56 Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Şehir Tiyatroları, İSMEK ve İBB'ye bağlı müzelerdeki etkinliklerin ve ziyaretlerin ay sonuna kadar durdurulduğunu açıkladı.

İmamoğlu, nisan ayı başında yapılacak değerlendirmelerin ardından etkinliklere devam edilip, edilmeyeceğine karar verileceğini açıkladı.

DHA

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