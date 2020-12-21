Türkiye İmamoğlu İstanbulluları böyle uyardı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız

İmamoğlu İstanbulluları böyle uyardı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız

Türkiye

İmamoğlu İstanbulluları böyle uyardı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız

İSKİ'de yaptığı toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Şehirlerimiz ciddi bir su sorunuyla karşı karşıya. İstanbul'da bunlardan birisi" dedi.

21 Aralık 2020, Pazartesi 15:09 Son Güncelleme:
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) ziyarette bulundu. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu baraj doluluk oranlarına değindi. İmamoğlu, "Ülkemiz ne yazık ki kurak bir sezon geçiriyor. Bu kuraklığın neredeyse ikinci yılı diyebiliriz. Geçen yıl da benzer bir kuraklığı yaşadık. Şehirlerimiz bu anlamda ciddi bir su sorunuyla karşı karşıya. İstanbul'da bunlardan birisi. Acil konularla ilgili bir eylem planı çalışacağız bugün. Yakın zamanda İstanbulluların su sorunu vardır demiyoruz. Şu anda arkadaşlarımızla süreci konuşacağız hem de İstanbullulara net bilgiler, kısa ve orta vadeli bilgiler aktaracağız. Suyu en tasarruflu biçimde kullanmaları lazım. Şu an aileler yoğun bir şekilde evlerde bunun da farkındayız ama ailelerin özenle dikkat etmelerini istirham ediyoruz" dedi.

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Kandilli de geçtiğimiz günlerde kuraklık sorununun depremden daha büyük bir felaket olduğunu ifade etmiş, günlük 2 saatlik su kesintisi önermişti.

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