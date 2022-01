İmamoğlu: Mağdur vatandaşlardan özür diliyorum

İşte İmamoğlu'nun açıklamaları...

"Kar kalınlığı 80 cm'yi bulan bölgelerimiz var. Özellikle kuzey hattımızda, bu yollarda 1 metreyi aşan kar yoğunluklarına ulaştı. Şehrimizin genelinde 35-50 cm arasında bir kar kalınlığı oluşmuştur.





Kar yağışı dün olduğu gibi bugün de akşam itibariyle beklenen 18:00 itibariyle yoğun bir biçimde devam etme ihtimali yüksek. Belli bölgelerde kar yağışı etkili olacak. Yapılan bütün uyarılara bütün vatandaşlarımızın hassasiyetle uymasını istiyoruz. İstanbul'da hiçbir su kesintisi olmayacaktır."





'MAĞDUR VATANDAŞLARDAN ÖZÜR DİLİYORUM'

İstanbul'un bir sorumluluk haritası olduğunu söyleyen İmamoğlu, "E5, D-100 kime aittir bellidir. Ama böyle bir afet ortamında birbirimizi yaralayan söylemleri duymuyor, görmüyoruz bile. Şu an bu masada birçok kamu kurum ve kuruluşunun temsilcisi var. Her emekçinin emeğine, alın terine sağlık. Büyük emek gösterildi. Bu anlamda da sayın Valimize de teşekkür ediyorum. Her an telefonun karşı ucunda oldular. Mağdur olan vatandaşlarımızın varolduğunu bilerek onlardan da özür dileyerek, sorunu azalttığımızı belirtiyorum. Bu akşam yine kar yağışı olduğunu bilelim. Dışarı çıkmamalarını rica ediyoruz. Yarına da dikkat etmeliyiz. İşi olan vatandaşlarımız toplu taşıma araçlarını tercih etsinler. Herkese yuvasında mutlu bir gün diliyorum. Karın güzel tarafına da bakmamızı rica ediyorum. Yeraltı sularının çekildiği bir dönemde bu karın bir bereket İstanbul için kaynak olduğunu bilelim." ifadelerine yer verdi.