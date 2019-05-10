Ekrem İmamoğlu, CHP'nin, yeni kampanya döneminde kullanılmak üzere başlattığı bağış kampanyaya ilgi olduğunu ifade ederek, "Bir çocuğumuzun 'Anneler gününe biriktirdim 30 liram vardı, hesabınıza yolladım.' deyip bana mesaj atması ya da birçok insanın katkılarla beni desteklemesi manevi olarak bizim için çok değerli ve önemli. Çünkü bir demokrasi mücadelesi veriyoruz, ülke adına bir mücadele." diye konuştu.

‘’Nasıl bir seçim kampanyası yürüteceksiniz?" sorusuna İmamoğlu, "İşimiz kolay, çünkü bizim rakibimizle işimiz yok. Kampanya dönemi boyunca bizim muhatabımız 16 milyon insanımız. Mevcut durumu anlatacağız, İstanbul'a nasıl bir yönetim istediğimizi anlatacağız, kucaklaşacağız, buluşacağız. Bütün ilçeleri semt semt gezeceğiz. Güler yüzle, hoş sohbetle kucaklaşmanın ve adil, ahlaklı, erdemli bir yönetimin İstanbul'a layık olduğunu bütün insanlara hissettireceğiz. İnsan, siyasi parti ayırt etmeksizin, geçmişte hangi partiye oy verdiyse versin herkesin oyuna talip olan anlayışımızla kampanyamızı yöneteceğiz." karşılığını verdi. İmamoğlu, yarın ve pazar günü KKTC'yi ziyaret edeceğini, pazartesiden itibaren İstanbul'un farklı ilçelerinde olacağını söyledi.

Muharrem İnce de YSK'nın 2 Mart'ta sandık kurulu görevlilerini açıkladığını, daha sonra açıkladığı görevlilerin yanlış olduğunu düşünerek seçimi iptal ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"YSK, seçimi iptal etmedi, kendini iptal etti. Bu seçimin galibi bellidir. Bu seçimde, seçimin sonucunda şaibe yoktur, şaibe YSK'dadır. Yanlışlık, çalınan oy yoktur. ‘’

AA