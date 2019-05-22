İmamoğlu kampanyasını açıkladı

İmamoğlu, "Kimse, demokrasiden ve sandıktan umudunu kesmesin, başka yollara tevessül etmesin istiyoruz. 23 Haziran'da demokrasi ahlakını, sandık namusunu korumak için demokrasiden ve sandıktan başka bir çare olmadığı tüm Türkiye'ye gösterilecek. 23 Haziran günü bayram yerine gider gibi neşe içerisinde sandıklara gideceğiz.’’

Önceki kampanyada olduğu gibi İstanbulluları dinlediklerini ve onların çizdiği yolda ilerlediklerini anlatan İmamoğlu, "Yapacağımız tasarruflarla İstanbullunun önemli ihtiyaçlarını rahat rahat karşılayacağız. Gelir ve gider bütçemizi akılcı ve etkili politikalarla yönetecek, yılda 5 milyarlık yeni kaynağı İstanbul Büyükşehir Belediyesine kazandıracağız. Kimsenin bizi doğru yoldan, iyilikten, güzellikten ayırmasına fırsat tanımayacağız. Her türlü iftiraya, her türlü kışkırtmaya karşı soğuk kanlı, itidalli olacağız. Kavgayı bitiren olacağız. Toplumu ayrıştıran, kızıştıran değil, birleştirip bütünleştiren, sakinleştirip yatıştıran olacağız. " dedi.

Toplantıya, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, milletvekilleri, aralarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da aralarında bulunduğu belediye başkanları katıldı. '"Her şey çok güzel olacak" sloganının esin kaynağı 13 yaşındaki Berkay Gezgin ve İmamoğlu'nun seçim otobüsünü kilometrelerce takip etmesiyle sosyal medyada ilgi gören 71 yaşındaki Müzeyyen Şahpaz da toplantıda yer aldı. AA