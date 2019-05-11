İmamoğlu, KKTC’de ziyaretlerde bulundu

Cumhurbaşkanlığı çıkışında açıklama yapmayan Ekrem İmamoğlu, Doktor Fazıl Küçük'ün anıt mezarını ziyaret etti. Kıbrıs'ın bağımsızlık mücadelesinin simge isimlerinden Fazıl Küçük'ün mezarına çelenk bırakan Ekrem İmamoğlu'nun bir diğer adresi ise KKTC kurucusu, eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anıt mezarı oldu.

İmamoğlu burada, Denktaş'ın kızları Ender ve Değer Denktaş ile eski başbakanlardan Hakkı Atun ve Girne Belediye Başkanı Nidayi Güngördü tarafından karşılandı. Öğrencilik yıllarında Kıbrıs'ta iki yılının geçtiğini de anlatan Ekrem İmamoğlu, "Yaşadığım 3 yer var. Doğup büyüdüğüm Trabzon, sonrasında iki yılım Kıbrıs'ta ve daha sonra 30 yıldır da İstanbul'da yaşıyorum. Beni tanımlayan 3 yer var. Trabzon, Kıbrıs, İstanbul. Girne'de geçirdiğim iki yıl, hayatımın en sıcak yıllarından birisiydi. Çok sıcak dostluklar elde ettim.’’ dedi. Kıbrıs'ın bağımsızlık mücadelesinin örnek olduğunu, bu nedenle de Hem Ecevit, hem de Erbakan'ı saygıyla andığını ifade eden Ekrem İmamoğlu, "Kıbrıs meselesi her zaman benim için siyaset üstü bir melesedir. Kıbrıs'ta iki eşit ülke ülküsü üzerinden verilen bir mücadeleye her zaman bir nefer olarak eşlik edeceğimi duyurmak isterim. Hangi koşulda, hangi ortamda olursa olsun, KKTC'nin yol haritasında Türkiye Cumhuriyeti'nin, yani ana vatanın mutlak garantörlük kavramını en üst düzeyde korumalıdır" dedi.

DHA