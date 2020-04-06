İmamoğlu: Ne yazık ki ikinci kurbanımızı da verdik
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, corona virüs salgını nedeniyle ikinci belediye çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı.
06 Nisan 2020, Pazartesi 15:20 Son Güncelleme:
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İmamoğlu attığı tweette şöyle dedi:
“Ne yazık ki, ikinci personelimizi de salgına kurban verdik. Bugün hayatını kaybeden Ağaç AŞ çalışanımız Süleyman İleri’ye Allah’tan rahmet, yakınlarına ve İBB ailesine başsağlığı dilerim. Covid19 testi pozitif çıkan personel sayımız 161’e çıkmıştır, tedavileri devam etmektedir"
https://twitter.com/ekrem_imamoglu/status/1247121243964411904
İGDAŞ'ın Maltepe Hizmet Binasında görevli Bengül Demirel de 4 gün önce koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.