İmamoğlu, Saadet Partisi’nin iftarına katıldı

Türkiye'de bulunan Suriyeliler konusuna değinen Karamollaoğlu, "Yıllardır sıkıntı çekiyorlar. Tahminen 3,5-4 milyon insan Türkiye'ye sığındı. Bazen, 'Biz kendi karnımızı bile doyuramazken neden Suriyelilere bu kadar iltifat edelim' diye bazı kardeşlerimizin aklından geçebilir. Ama Allah kimseyi bunların düştüğü duruma düşürmesin." dedi.Libya, Yemen, Afganistan, Myanmar, Filistin ve Keşmir'e dönüp baktıklarında içlerinin kan ağladığını ifade eden Karamollaoğlu, özellikle İsrail'in her ramazan arifesinde Filistin'e acımasızca saldırılar yapmaktan geri durmadığını dile getirdi.

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar ise birlik ve kardeşlik çağrısı yaparak, görüşler farklı olsa da kutuplaşma ve ayrılıkların yaşanmaması dileğinde bulundu.

CHP ADAYI İMAMOĞLU DA KATILDI

İftara katılan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran'da yapılacak seçimlerin İstanbul'a ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.İmamoğlu, ayrıca vatandaşların Kadir Gecesi ve Ramazan bayramını da tebrik ederken tatil sonrası herkesin İstanbul'a dönerek vatandaşlık sorumluluğunu yerine getirmesi temennisinde bulundu.

İftar programında AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binalı Yıldırım'ın gönderdiği telgraf da okundu. Yıldırım'ın okunan mesajı, davetlilerden alkış aldı. İftara, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve davetliler katıldı.

DHA