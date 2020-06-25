İmamoğlu: Şehir Hatları vapur ücreti 5 kuruşa düştü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Ağustos'a kadar şehir hatları vapurlarının 10:00 ile 16:00 saatleri arasında ücretinin 5 kuruşa düşürüldüğünü duyurdu.
25 Haziran 2020, Perşembe 15:55 Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "31 Ağustos tarihine kadar 10.00-16.00 saatleri arası 5 kuruşa düşürdük." açıklamasında bulundu.
İmamoğlu'nun açıklaması şu şekilde;
Daha çok vapur, daha çok deniz ulaşımı. Şehir Hatları vapurlarımızın kullanım ücretlerini, deniz ulaşımını yaygınlaştırmak ve esnek çalışma saatlerini teşvik etmek amacıyla 31 Ağustos tarihine kadar 10.00-16.00 saatleri arası 5 kuruşa düşürdük.
https://twitter.com/ekrem_imamoglu/status/1276130359797788673
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