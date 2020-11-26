Siyaset İmamoğlu, yuhalama seslerini duyunca dışarı çıktı: Kimi yuhalıyorsun sen?

İmamoğlu, yuhalama seslerini duyunca dışarı çıktı: Kimi yuhalıyorsun sen?

Siyaset

İmamoğlu, yuhalama seslerini duyunca dışarı çıktı: Kimi yuhalıyorsun sen?

UKOME toplantısı öncesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir grup taksici arasında tartışma yaşandı. İmamoğlu, taksicilerin kendisini yuhalaması sonrası dışarıya çıktı ve "Kimi yuhalıyorsun sen? Hanginiz yuhaladı?" diyerek tepki gösterdi.

26 Kasım 2020, Perşembe 16:08 Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ile bir grup taksici arasında gerginlik yaşandı.



İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen UKOME toplantısına giremediklerini öne süren bir grup taksici, kapı önünde Ekrem İmamoğlu ile görüşmek istedi.

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İmamoğlu ile yeni taksi plakası kararını protesto eden grup arasında tartışma çıktı.

İmamoğlu içeri girerken gruptakiler protestosunu sürdürdü. Bunun üzerine tekrar dışarı çıkan İmamoğlu taksicilere tepki gösterdi.

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