İstanbul Adalar'da 81 atın itlaf edilmesine sebep olan ruam hastalığı sonrası adalarda fayton kullanımının yasaklanması tekrar gündeme gelmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı son açıklamada konuya açıklık getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yaz aylarından itibaren ulaşım elektrikli ve lastikli araçlarla yapılacak. Fayton kalkıyor. Adalıların talebi üzerine 35 tane turistik ve simgesel fayton hizmeti için görüşme sürüyor" dedi.

"Bu hizmetlerin tamamı İBB eliyle yapılacak. Buna tabi tavsiye edilen 35 civarındaki fayton meselesi de dahil. Turizm amaçlı da olsa, göstermelik de olsa bu 35 fayton sürecine de şahsen ben de karşıyım. Ben de bunun olmasından yana değilim. Ancak hem Adalar'daki katılım süreç devam ediyor.

Önerilen 35 civarındaki faytonun yine İBB tarafından yapılması; yani ilgili kurumlarının, veterinerlikten ulaşım kurumlarına kadar onların denetiminde sürdürülmesi önerisine rağmen ben de sıcak bakmıyorum. Tartışmamız orada devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Faytonculuk yapanları yok saymıyoruz"

Peki faytoncu esnafı ne olacak? Biz orada yıllardır faytoncu mesleğini yapan insanları yok saymıyoruz. Hem ekonomik, hem manevi, hem de mesleki anlamda zaafiyete uğramadan süreci çözmek adına görüşme sürüyor. Bazı teklifler karşılıklı yapılıyor. Bu konuda kararlı olduğumuzu faytoncu hemşerilerimize duyurmak istiyorum.

Son konu; belki vatandaşlarımızın bilmediği 1500 civarında at var. Ve 1500 atın ne olacağı konusu da önemli. Bu konuyla ilgili ilgili birimlerimizin de takibiyle 5199 sayılı hayvanları koruma kanununa göre hareket edeceğimizi ve Adalar'daki bu atların evcil hayvan statüsünde olduğunun bilinmesini istiyorum.

Ancak faytoncular bırakmak isterlerse, sahipsiz hayvan statüsüne geçecekler. An itibariyle İBB yetkilidir. Sahipsiz hayvanların korunmasıyla ilgili merkezleri kurup geliştirme konusunda kararlıyız.

Ve bunların korunmasıyla ilgili; at farklı bir doğa istiyor. Bu konuda hayvanseverlerin de bizimle işbirliği yapma teklifleri var. Hazinenin yer tesis etme konusunda madde var. Taleplerde bulunacağız.

Yıllardır süren bu hataları ya da eksikleri birkaç ayda çözme şansımız elbette yoktu ama akılcı bir şekilde paylaşarak çözüm üretme çabamız sürmektedir.

Fayton net olarak kalkıyor. Elektrikli araçlar toplu taşıma için, elektrikli araçlar turistik taşıma için, elektrik destekli bisiklet araçlarıyla Adalar ulaşımı daha çağdaş bir şekilde yönetilecek. "

DHA





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