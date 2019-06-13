İmamoğlu, İstanbul Metropoliten Bölgesel Planlama Ofisi'ni kurgulayacaklarını anımsatarak, plan ve modelleri hızla harekete geçireceklerini dile getirdi. İmamoğlu, deprem hazırlıkları, planlama ofisi, kentsel yatırımlar, kentsel dönüşüm, tapu sorunu, mahalle çözüm merkezleri gibi projeleri hakkında bilgiler vererek, belediyenin KİPTAŞ aracılığıyla gerçekleştireceği konut projelerini anlattı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, deniz ulaşımı alanında hayata geçirecekleri projelere de dikkati çekerek, taksi ve dolmuşların köprülerden ücretsiz geçişi, TEM Otoyolu'nda gişelerin kaldırılması gibi hususlarda atılacak adımları anlattı.

Spor, sanat, kültür, turizm gibi başlıklarda daha önce açıkladığı projelerin detaylarını paylaşan İmamoğlu, şöyle devam etti: "Biz bu hedefleri, bu projeleri bir gelecek öngörüsüyle ortaya koyuyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki, vizyonu olmayan bir kentin herhangi bir hikayesi olamaz. İstanbul için elbette 2030-2050'ye dair vizyonlarımız ve ilkelerimiz var. Gelecek tahayyülünü toplumun tüm kesimleriyle paylaşıp, katılımcı bir şekilde geliştireceğiz. Peki tüm bunları nasıl başaracağız? Elbette ki, tüm İstanbullularla birlikte gerçekten katılımcı bir demokrasiyi bugünden inşa ederek.’’

İmamoğlu, konuşmasının ardından gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. AA