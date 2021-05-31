İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ, Anadolu Yakası'ndaki yeni sosyal konut projesi, "Tuzla Meydan Evleri"nin temelini attı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki şantiye alanında gerçekleştirilen temel atma töreninde Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de katıldı.

Ekrem İmamoğlu ise Tuzla'ya dönük çalışmalarının devam edeceğini söyledi. İmamoğlu, "İstanbul'un yoğun yapılaşması, yoğun bir nüfusla beraber gelen birtakım sorunlarının çözümü bitmez. Birikmiş olan sorunların da farkındayız. Elbette ki, 25 yıllık İBB yönetimi sürecinde çok iyi yapılan şeylerin yanı sıra, ihmal edilmiş süreçler de var. Şu bir gerçek: Bu işler, yaklaşık 2 yıllık bir yönetimin, bir anda düzelteceği bir sihirli değnek marifetini de sahip değil. Ama sorumlu bir yönetimiz. Bu sorumluluğumuzu da en üst seviyede, başta ilçe belediyeleri ile paylaşarak yönetmenin zaruret olduğunu, böyle olmazsa başarının olmayacağını bilen birisiyim" dedi.

"MARMARA DENİZİ İLGİLİ SIKI BİR EYLEM PLANI ÇALIŞMA ZORUNLULUĞUMUZ VARDIR"

Sözü, Marmara Denizi'nde yaşanan deniz salyası sorununa getiren İmamoğlu, "Yıllardır birikmiş birtakım sorunların çözümü noktasında, ülkemizin en üst yönetimlerinden; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Tarım Bakanlığı'na, kıyısı olan -İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bütün belediyelerin, ortak akılla Marmara Denizi ile ilgili sıkı bir eylem planı çalışma zorunluluğumuz vardır. Bu konuda, var olan bilimsel çalışmalarımız, var olan içeriksel çalışmalarımızı ilgili kurumlarla paylaşacağımız gibi, bu hususta iç bünyemizde oluşturduğumuz çalışma grubunu etkin bir biçimde büyüterek, Türkiye'mizin ilgili bütün kurumlarıyla eklenmesi hususunda, sorumlu bir biçimde bu süreci ele alacağımı da buradan duymak istiyorum" diye konuştu.

"YEŞİLPINAR'DAKİ VATANDAŞLARIMIZLA GÖRÜŞECEĞİM"

Yeşilpınar'daki olaylarla ilgili de konuşan İmamoğlu, "Belki Şadi Başkan'ım yanlış anlamış olabilir. Ali Kurt'un ifade ettiği, en son Eyüpsultan'da yaşadığımız olay. Tümden bir bize ait mülkiyet olan ve yine bu şekilde, yeşili dışa dönük olarak kurgulanan bir kentsel dönüşüm projesi. Yıllardır sorunun çözümü için orada vatandaşlarımızın bizden iyi haber beklediği ve yüzde 100'ünün onay vermesi konusundaki ısrarımı başardılar. 'Bir kişi bile eksik olsa, başlamayacaksınız' dedim. Yüzde 100'ün onayını alarak başlatılan projede, sanki orada bir park yok edilecekmiş gibi algı oluşturuldu. Tam aksine biz, daha doğru bir projelendirme ile oraya kalıcı güzel bir parkı hediye edeceğiz. Bu açıklamalara rağmen, bir kısım vatandaşımızın, belki yanlış anlayarak, belki yanlış yönlendirilerek ortaya koydukları bir protesto oldu. Oysa daha önceki KİTAŞ yönetim orayı satılığa çıkardı. 'Uğraşamıyorum, satılığa çıkarıyorum, alan yapsın' dediği bir yerde, tereyağından kıl çeker gibi, her vatandaşı mutlu edecek bir süreci başlattık. Hatta benim o temel attığım gün, bir arbede diye tarif edilen, 7-8 vatandaşın olduğu bir yerde, 50'ye yakın polis gördüm ben orada. O 7-8 vatandaş, 50 güvenlik görevlisini nasıl aştı da benim araba zannedip, güvenlik görevlisi olan aracımın kapısını açtı ve kadıncağız sürüklendi. Çok da üzüldüm. İlgili arkadaşlarımı evlerine gönderdik, görüştüler. Ben de inşaatı denetime gittiğimde, oradaki vatandaşlarla buluşacağım. Bu nahoş olayın gündeme getirilmesi, oradaki güzel çalışmanın önüne geçti. Ali Bey'i rahatsız eden bu. Bunu bilmeniz lazım Şadi Bey."

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve beraberindeki heyet, temele ilk betonu atan butonlara birlikte bastı.

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı ise, İBB ve KİPTAŞ'a, Tuzla'da başlattıkları bu projeden dolayı teşekkürlerini iletti. Proje içerisinde kreş hizmetinin yer alacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Yazıcı, projenin ruhsatlandırılmasında bazı sorunlar olduğunu iddia etti. TBMM'den konuyla ilgili çıkan karar uyarınca, belediye meclislerinden karar alınması gerektiğini savunan Yazıcı, bu nedenle imar planları uygulamasında sorun yaşanabileceği görüşünü ileri sürdü.