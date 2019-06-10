İmamoğlu’ndan ortak yayın açıklaması

Yola çıkarken, her konuda çözüm olacaklarını dile getirdiklerini söyleyen İmamoğlu, şöyle konuştu, "Demokrasi sürecine katkı sunacağını düşündüğümüz için yaptığım bir çağrıydı. Bugün karşılık buldu. Çok mutluyum. Güzel bir sohbet olur inşallah. İstanbul'u ve seçimle ilgili yaşanan süreci sorgulayacağımız güzel bir sohbet olur. Türkiye'ye, Türkiye demokrasisine, yeni nesile özellikle, yeni nesil siyaset diline, çocuklara, gençlere gerçekten katkı sunan bir program olacağını umut ediyorum. Bu yönüyle, elimden gelen katkıyı sunacağımdan her vatandaşımın emin olmasını diliyorum. İnşallah güzel bir yayın olur."

İmamoğlu, basın açıklamasının ardından Esenyurt caddelerinde ve sokaklarında seçim turu attı.

AA