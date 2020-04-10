Siyaset İmamoğlu'nu ölümle tehdit eden kişi konuştu: O göreve layık değil

İmamoğlu'nu ölümle tehdit eden kişi konuştu: O göreve layık değil

Siyaset

İmamoğlu'nu ölümle tehdit eden kişi konuştu: O göreve layık değil

İBB Başkanı İmamoğlu'nu "Senin kanını akıtır, sana içiririm" diyerek tehdit eden ve sonrasında tutuklanan zanlı ilk ifadesinde "İmamoğlu, o göreve layık değil" dedi.

10 Nisan 2020, Cuma 13:19 Son Güncelleme:
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na mail atarak tehdit eden ve "Senin kanını akıtır, sana içiririm. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm" ifadelerini kullanan Tuna Görgünoğlu, dün gözaltına alınmış ardından da adliyeye sevk edilirken görüntülenmişti.

İfadesi ortaya çıktı: İmamoğlu o göreve layık değil

CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ son gelişmeleri aktardı. Uludağ "Yapılan çalışmalarda herhangi bir terör örgütüne bağlantısı tespit edilemedi. 2018'de CHP'den milletvekili aday adaylığı başvurusu yapıyor. Parti üyeliği burada başlıyor. Bir dönem kamuda memur olarak görev yapıyor. Zanlı aynı zamanda hukuk fakültesi mezunu ve avukat. Son dönemlerde herhangi bir işte meşgul olmuyor. Zanlı verdiği ilk ifade İmamoğlu, o göreve layık değil. Onun partiye zarar verdiğini düşünüyordum. Bu amaçla da daha önce mesajlar atmıştım. Mesajımın dikkate alınması için ölüm içerikli mesaj attım. Aslında niyetim öldürmek değildi." dedi.

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