Türkiye İmamoğlu'nu tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

İmamoğlu'nu tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Türkiye

İmamoğlu'nu tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu elektronik posta yoluyla tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli T.G.'nin tutuklanmasına karar verildi.

09 Nisan 2020, Perşembe 21:53 Son Güncelleme:
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye getirilen şüpheli T.G. savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli T.G.'nin "tehdit" suçundan tutuklanmasına hükmetti. Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarınca yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında aranan şüpheli T.G. dün Ankara'da yakalanarak İstanbul'a getirilmişti. Bugün emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, akşam saatlerinde adliyeye getirilmişti.

AA


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