İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Kadınlar gününde sosyal medya hesabı üzerinden HDP Eş Başkanı Pervin Buldan ve İYİ Parti başkanı Meral Akşener'i etiketleyerek gerçekleştirdiği paylaşımın yansımaları devam ediyor. İmamoğlu'nun paylaşımının Millet İttifakı içerisinde etkileri nasıl oldu? İttifaka zarar verdi mi? Ankara bu konuda ne düşünüyor? CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova aktardı.

Dicle Canova'nın İmamoğlu paylaşımına dair aktardığı bilgiler şu şekilde:

Evet şimdi CHP Kanadı'na bakarsak, çok fazla konuşmamak ve büyütmemek yönünde bir tavır var. Bu meseleyi açıkça benim izlenimim o yönde. Ama İYİ Parti cephesi "Üzüldük" diyor, net olarak konuşuyor İYİ Partili kurmaylar bu konuda ve İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar gününde HDP ve İYİ Parti'yi aynı kefeye koyarak attığı tweet için "Gereksiz ve yanlıştı, hepimizi üzdü" ifadelerini kullanıyor. İYİ Partili kurmaylar ve "Bugün için üzüldük, evet sadece üzüldük. Ama yarın bunun yansıması ne olur? Hep birlikte göreceğiz" mesajları da veriliyor.

Yani İmamoğlu'nun bu çıkışının aslında daha çok CHP'ye zarar verdiği ve İYİ Parti'yi İYİ Partililer nezdinde CHP'ye olan güvende, bir sarsıntıya sebebiyet verdiğini söylüyorlar. Bunu gizlemiyorlar.

Millet İttifakı farklı bir birliktelik diyorlar, yani Cumhur İttifakı gibi değil. Seçimden seçime bir işbirliği ile ilerledi bugüne kadar ilişkiler. Dolayısıyla her parti kendi politikalarını kendi görüşlerini ifade etmekte özgürdür. HDP konusunda da onların yaklaşımıyla bizim yaklaşımımızın ayrı olması da çok doğal bu yolda...

Ama ileride 2023 seçimine doğru yeniden bir ittifak şekillenecekse, bir işbirliği yapılacaksa elbette bu atılan tweetin bir yansıması olabilir, bir güven sorunu yaşanabilir. Belki bir kırılma noktası olabilir, diyenler de var. Bu yönde yapılan yorumlar da var ve İYİ Parti cephesinden hem İstanbul hem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarının cumhurbaşkanlığına oynadığı yaklaşımları da çok güçlü açıkçası. Yaptığım görüşmelerde edindiğim izlenim bu yönde.

Dolayısıyla İmamoğlu'nun yaklaşımlarının belediyeciliğinin önüne geçtiğini söylüyorlar. Bu da bir eleştiri olarak ifade ediliyor açıkçası. Ve İmamoğlu'nun da işte bu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tweetiyle bir stratejinin parçası olarak hareket etmiş olabileceği de konuşuluyor.

Buna "Son anketlerde kendisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın biraz altında kalmış olması etkili olabilir. Bir çıkış yapmak istemiş olabilir" gibi bir takım yorumlar da var İYİ Parti cephesinde. Ama "Üzüldük" ifadesi kullanılıyor ve ileriye dönük iş birliğinde bunun bir sonucu olabileceğine işaret ediliyor.

Şu aşamada en azından CHP'ye yönelik partililer nezdinde bir problem yaratabilir deniyor. Peki Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına İYİ Parti nasıl bakar? Işte şu aşamada İYİ Partililer "Biz herhangi bir şekilde angajmana girmek istemeyiz" cevabını veriyor bu soruya. "Ya şimdiden şuna destek veririz ya da vermeyiz, demeyeceğiz" ama tabii ki İYİ Parti'nin temel hedefi Genel Başkan Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olması. Ama bu durum seçime doğru, seçim arifesinde şekillenecek.



