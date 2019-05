Iman Casablanca: Kariyer odaklıyım çünkü aşk faturaları ödeyemez Faslı hostes Iman Casablanca, geçen yıl Best Model yarışmasının organizatörü Erkan Özarman ile tanıştı ve hayatı değişti. 2018'de girdiği 'Best model of the World' yarışmasında birinci oldu. Atlasglobal Havayolları'nın yeni yüzü olan Iman, geçen hafta şirketin kabin üniformasının tanıtıldığı defilede podyuma çıktı. Arapça, fransızca, türkçe ve farsça bilen Iman'ın hayali Türkiye'de oyuncu olmak. Türkan Şoray hayranı olan Iman ile defile sonrası buluştuk. hakkında merak edilen her şeyi sordum. O da samimiyetle cevapladı