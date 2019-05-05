Iman Casablanca: Kariyer odaklıyım çünkü aşk faturaları ödeyemez

● Best Model 2018’e nasıl katıldın?

Fas’ta bu yarışma çok biliniyor. Türkiye’deki birçok ünlü oyuncu buradan çıkmış. Bu oyuncular da Fas’ta çok tanınıyor ve seviliyor. Yarışmanın organizatörü Erkan Özarman ile tanıştım. Bana “Sende ışık görüyorum. Türkçe öğren” dedi. Hemen Türkçe öğrenmeye başladım ve yarışmaya katıldım.

BEST MODEL OF WORLD'Ü KAZANAN İLK ARAP!

● Best Model of the World seçilince neler hissettin?

Çok mutlu oldum. İlk kez bir Arap bu yarışmayı kazandı. Çok zorluydu çünkü farklı ülkelerden gelen muhteşem kızlar vardı.

● Türkçeyi nasıl öğrendin?

Türkiye’yi çok seviyorum ve geleceğimi burada görüyorum. Lisanınızı kendi kendime öğrendim. Şimdi de diksiyon dersi alıyorum. Ekran kariyerim başladığında izleyicinin karşısına bir Türk kadar iyi konuşabilen bir oyuncu olarak çıkmak istiyorum. Türkçe çok zor bir dil ama zor şeyleri sevdiğimden benim için keyifli.

● Türkiye’ye merakın nereden geliyor?

Türkiye’yi çok seviyorum. Daha önce hosteslik yaptığım için Türkiye’nin birçok yerini gördüm ve çok beğendim. Bir gün burada yaşayacağımı biliyordum. Türkler çok samimi ve misafirperver. Yabancı olduğum için herkes bana daha çok destek oluyor.

● Türkiye’nin neyini sevdin?

İstanbul çok güzel, burayı çok seviyorum. Kültürü bize çok yakın. Biz hala Fas’ta eşitlik mücadelesi veriyoruz ama Türk kadınları çok güçlü.

TÜRK ERKEKLERİ KADINLARI SAHİPLENMEYİ ABARTIYOR

● Türk erkeklerini beğeniyor musun?

Beğendiğim ve beğenmediğim özellikleri var. Türk erkekleri kadınlarına sahip çıkıyor ama bu aşırıya kaçınca negatife dönüşüyor. Türk erkekleri kadınları sahiplenmeyi abartıyor.

● En sevdiğin şehir neresi?

Hem İzmir’i hem de halkını çok sevdim. Şehir çok modern ve iç açıcı. İnsanları da güler yüzlü ve kültürlü. Mardin’i de çok sevdim. Orada birçok dine mensup insan saygı ve sevgi çerçevesinde bir arada yaşıyor.

KADINA ŞİDDET KARŞITI BİR PROJE İÇİN SOYUNURUM

● Pirelli takviminden modellik teklifi gelse kabul eder misin?

Kadına şiddet karşıtı veya topluma verilen bir mesaj içeriyorsa kabul ederim. Böyle bir proje olursa soyunurum. Amaç sadece çıplak poz vermek ise işte onu yapmam.

● Evliliğe nasıl bakıyorsun?

Şu an için evlenmeyi düşünmüyorum. Kiminle evlenebileceğim konusunda hiçbir fikrim yok. Ben bunu tamamen kader olarak görüyorum.

● Kendinde en çok neyi beğeniyorsun?

Görsel olarak en çok gamzelerimi. Huy olarak da azimli oluşumu. İstediğim bir şey için sonuna kadar savaşırım.

AYAKKABI VE ÇANTA DEĞİL, KİTAP TUTKUNUYUM

● Çoğu kadında ayakkabı ve çanta tutkusu vardır. Sendeki durum nasıl?

Benim kitap tutkum var. Sürekli kitap alıyorum. Hatta hepsini okuyacak vakti nasıl bulacağım bilmiyorum.

● Senin için aşk nedir?

Aşk kesinlikle saygıdır. Aşk ve sevgi farklı şeylerdir. Benim için sevgi çok daha önemli.

● Seni en mutlu eden şey nedir?

Bir kadın olarak başarılı olmak beni çok mutlu eder. Fas’taki herkes bu sektörü tercih ettiğim için pişman olup geri dönmemi bekliyor.

● Gönlünü nasıl bir erkek çalabilir?

Bana iyi davranması, işime saygı duyması ve eşitlikçi olması en önemsediğim şeylerdir.

ÇOK CESURUM RİSK ALMAYI SEVERİM

● Cesur musun yoksa korkak mı?

Çok cesurum ve risk almayı severim.

● Geçmişte pişmanlıkların var mı?

Evet, risk almayı sevdiğim için çok hata yaptım ancak pişman değilim. Çünkü hatalarımdan çok şey öğrendim.

● Yalnızlıktan korkar mısın?

Hayır, aksine çok seviyorum.

HAYATIMI BİR ERKEĞE GÜVENEREK KURAMAM

● Aşk mı, kariyer mi?

Kesinlikle kariyer. Aşk faturaları ödeyemez. Bir kadın olarak hayatımı bir erkeğe güvenerek kuramam.

● Atlasglobal Havayolları’nın yeni kabin üniformalarının marka yüzü oldun. Neler hissediyorsun?

Çok heyecanlı ve mutluyum. Dünyaca ünlü bir şirketin yüzü olmak benim için büyük bir onur. Modelliğe başlamadan önce hosteslik yaptığım için, bu üniformayı yeniden giymek beni çok heyecanlandırdı ve eski günlere götürdü.

● Geleceğe dair planların neler?

Şu anda ilk önceliğim oyuncu olmak. Bunun için çok eğitim aldım. Dersler almaya da devam edeceğim. Ayrıca güzel de bir sesim var. Şan dersi de aldım. Şarkı da söylüyorum.

KARTLARI AÇIK OYNADIĞIM İÇİN KAYBETTİĞİM OLUYOR

● Kendinde neleri beğenmiyorsun?

Sevmediğim ve düşündüğüm her şeyi söylüyorum. Bu biraz tehlikeli olabiliyor. Kartları açık oynadığım için bazen kaybettiğim oluyor. Fiziksel olarak önceden beğenmediğim çok şey vardı ama olgunlaştıkça bunlar kayboldu.

● Kendini genel olarak nasıl buluyorsun?

Arap olduğum için hatlarım belirgin. Bu nedenle çok seksiyim.

FEMİNİST OLDUĞUM İÇİN TÜRKİYE'DEKİ MÜCADELEYİ ÇOK SEVDİM

●Dünyada birçok ülke varken neden şansını Türkiye’de denemek istiyorsun?

Diğer ülkelerde Faslı ve Arap oyuncu çok fazla var ama burada öyle değil. Bir de ben feminist olduğum için buradaki mücadeleyi çok sevdim.

● Türk kadınlarını nasıl buluyorsun?

Çok güçlüler ve haklarından asla vazgeçmiyorlar. Burada bana en çok kadınlar destek oluyor.

● Faslı ve Türk kadınları arasında nasıl benzerlikler var?

Fas’ta çok fazla feminist kadın var, burada da öyle. Hem ev işleri hem dışarıda çalışmak çok zor olduğu halde her ikisi de bunu başarabiliyor.

● Fas’ta kadınlar özgür mü?

Özgür olmaya çalışıyoruz. Kadın erkek arasında eşitsizlikler var ve bunu yok etmeye çalışıyoruz.

● Fas’ta yaşarken neler yapıyordun?

Fas’ta hiç çalışmadım. Teklif geldi ama o sırada başka işlerim vardı. Oyunculuk ve mankenlik orada ne yazık ki pek tercih edilmiyor ve para kazandırmıyor.

● ‘Türkan Şoray Kanunları’ vardır. Duymuşsundur. Senin de “Öpüşmem, sevişmem” gibi kuralların var mı?

Oynayacağım film ya da dizide o sahne film için önemliyse, karakter için gerekliyse yaparım.

● Türkan Şoray’ı çok beğendiğini duydum. Onun gibi olmak ister miydin?

Onun gibi iyi bir oyuncu olmayı çok isterim. O sadece güzelliğiyle Türkan Şoray olmamış. Çok başarılı bir sanatçı. Farklı farklı karakterlere hayat vermiş. Neredeyse tüm filmlerini izledim.

RÖPORTAJ: BEKİR SAÇAR

bekir.sacar@posta.com.tr