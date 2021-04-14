2016 senesinde Iman Elbani ile hayatını birleştiren Murat Yıldırım, 42 yaşına bastı. Elbani, Ramo'nun başrol oyuncusu olan eşinin doğum Instagram sayfasından paylaştığı bir gönderi ile kutladı.

"İYİ Kİ SENİ BULDUM"

Elbani, eşine, "Kalp atışım, göz nurum... İyi ki doğdun her şeyim. İyi ki seni buldum" sözleriyle seslendi.



