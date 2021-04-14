Magazin Iman Elbani'den romantik Murat Yıldırım paylaşımı

Iman Elbani'den romantik Murat Yıldırım paylaşımı

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Iman Elbani'den romantik Murat Yıldırım paylaşımı

Iman Elbani, sosyal medya sayfasından 42 yaşına basan eşi Murat Yıldırım'ın doğum gününü kutladı.

14 Nisan 2021, Çarşamba 09:27 Son Güncelleme:
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2016 senesinde Iman Elbani ile hayatını birleştiren Murat Yıldırım, 42 yaşına bastı. Elbani, Ramo'nun başrol oyuncusu olan eşinin doğum Instagram sayfasından paylaştığı bir gönderi ile kutladı.

"İYİ Kİ SENİ BULDUM"

 Elbani, eşine, "Kalp atışım, göz nurum... İyi ki doğdun her şeyim. İyi ki seni buldum" sözleriyle seslendi.


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