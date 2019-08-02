3 aylık hamile olan İmane Elbani bebeğini kaybetti. Geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi veren ünlü çift hastane çıkışı görüntülendi. Peki, İmane Elbani kimdir? İmane Elbani kaç yaşında ve nereli? İşte İmane Elbani hakkındaki detaylar…

İMANE ELBANİ KİMDİR?

Aslen Faslı olan İmane Elbani 2008 yılında Fas’ta güzellik yarışmasına katılmış ve yarışmada güzellik kraliçesi seçilmiştir. Daha sonra katıldığı Miss Arab World yarışmasına da katılmış olan İmane Elbani, Londra’da eğitim aldı. Faslı oyuncu ve model İmane Elbani birçok dizi ve reklamda oynadı.

Murat Yıldırım ve İman Elbani çifti 2016’da görkemli bir düğünle dünya evine girdi.