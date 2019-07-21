İmar Barışı fırsatçılarına geçit yok! 3743 belge iptale edildi

Türkiye genelinde yapıların imara aykırılık ve iskan sorununu çözmesi amacıyla çıkarılan İmar Barışı'nda başvurular 15 Haziran'da tamamlandı. 10 milyon 250 bin başvurunun yapıldığı İmar Barışı kapsamında şu anda Yapı Kayıt Belgesi alabilmek için ödemeler yapılırken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir yandan da fırsatçılarla mücadele ediliyor.

31 ARALIK 2017 ŞARTI

Yapıların, İmar Barışı'ndan yararlanabilmesi için 31 Aralık 2017'den önce inşa edilmiş olması şart. Ancak bazı fırsatçılar hem Hazine arazisi satın almak hem de kaçak yapısını kayıt ettirmek için bu tarihten sonra inşa edilen yapıları için de İmar Barışı'na başvurup, yapı kayıt belgesi aldı. Bakanlık şimdi bu fırsatçıların belgelerini tek tek iptal etmeye başladı.

UYDUDAN TESPİT

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ile Tapu Kadastro yetkilileri, 31 Aralık 2017 ve sonrasındaki uydu görüntülerini tek tek karşılaştırarak fırsatçıları tespit ediyor. Uydu görüntülerinin yanı sıra ihbarlar da dikkate alınıyor. Bugüne kadar 60 ilde toplam 3743 belge iptal edildi. Bakanlığın tespit çalışmaları devam ediyor. Tespitlerin sonucunda iptaller sürecek.

EN ÇOK İSTANBUL'DA

Şu ana kadar en çok belgenin iptal edildiği il 292 adetle İstanbul oldu. İstanbul'u 270 adetle Muğla, 229 adetle Mersin, 225 adetle Konya ve 217 adetle Çanakkale takip etti. Kaçak yapıların birer birer yıkıldığı Nevşehir'de 190 belge iptal edilirken, yayla ve meralardaki kaçak yapılar ile gündeme gelen Trabzon'da 147 fırsatçı yakalandı. İzmir, Kocaeli, Ankara ve Aksaray da çokça belgenin iptal edildiği illerden.

SUÇ DUYURUSU

Fırsatçılık yapan kişiler hakkında, hatalı beyan nedeniyle savcılığa suç duyurusunda da bulunuluyor. Tespit edilen kaçak yapılar ilgili belediye tarafından yıkılırken, tahsil edilen yapı kayıt belgesi bedelleri de iade edilmiyor. Bu kaçak yapıların elektrik, su gibi aboneliklerinin iptali için de ilgili kurumlara bildirim yapılıyor.