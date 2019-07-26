İmar Barışı ödemeleri ne zaman? İmar Barışı uzatıldı mı?

31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için yapı kayıt belgesine başvuruda bulunmuş olan vatandaşların yapı kayıt bedeli ödeme süreleri doluyor. İmar Barışı’na 10 milyon 250 bin başvuru yapılırken, elde edilen gelir 23 milyar liraya yaklaştı.

Başvuranların 30 Haziran olarak açıklanan ödeme süresi de yüzde 25’ini 31 Temmuz’a kadar peşin vermek şartıyla yıl sonuna kadar uzatıldı. Ayrıca taksit imkanı da getirildi.

15 Haziran’a kadar başvurusunu yapıp, ödemesini henüz yapmayan vatandaşlara ek süre verilmişti. İmar Barışı Yapı kayıt bedelinin en az yüzde 25’i 31 Temmuz’a kadar peşin ödenecek.

31 Temmuz tarihine kadar her hangi bir ödeme yapmayan vatandaşların imar barışı başvurularına ilişkin kayıtlar sistemden kaldırılacağı açıklandı.

ÖDEMELERDE TAKSİT İMKANI

Her ayın birinde kalan kısmın yüzde 2 artırılması suretiyle hesaplanacak miktarın yatırılması şartıyla taksitlere bölünebilecek.

HER AYIN 1'İNDE ÖDEME

Yapı kayıt bedelinin kalan yüzde 75’lik kısmı ise takip eden aylarda taksitli olarak 31 Aralık’a kadar yatırabilecek. Bu durumda 5 taksit imkanı sağlanmış oluyor. Örneğin 20 bin liralık ödemenin 5 bin lirası peşin ödenecek kalan 15 bin lira 3’er bin lira olarak yatırılabilecek.

BEDELİ ÖDEMEK İÇİN KREDİ SEÇENEĞİ

Kamu bankaları, 60 aya kadar vadeli, kredi tahsis ücreti bulunmayan krediler sunuyor. Kredilerin faiz oranı yüzde 1.55 ile yüzde 1.69 arasında değişiyor.



