İmar Barışı ödemelerini unutmayın

Kalan yüzde 75’i için ise son gün 31 Aralık. Yani sürenin dolmasına 3 hafta kaldı. Ödemesini yapmayanların belgeleri iptal olacak. Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel, yetkililerin açıklamalarında ödeme süresinin kesinlikle uzatılmayacağının belirtildiğini ifade ederek, “Ödemeyi henüz yapmayan vatandaşlarımız ödemeleri son günlere bırakmamalı. Milyonlarca kişinin bu haktan yararlandığı düşünülürse ödeme konusunda son günlerde yoğunluk yaşanabilir” diye konuştu.

Tarım arazileri için de...

Tarımsal nitelikli hazine arazilerini kiralayan ya da kullananların bu arazileri satın almak için başvuracakları son günün de 31 Aralık olduğunu hatırlatan Yüksel, şunları kaydetti: “Hazine’ye ait tarım arazisi üzerinde kaçak yapılar için eğer imar barışına başvurulmuşsa bu yapılar yıkılmayacak. Ancak bu yapılar için imar barışına başvurularak yapı kayıt belgesi alınmamışsa tarım arazisi satın alınsa bile bina yıkılabilir, kaçak olmaya devam edecek. Satın alınan arazi için ecrimisil ödemesi ise bitecek.”