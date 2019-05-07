Düzenlemeden yararlanmak isteyenler, ödemelerini 30 Haziran’a kadar yapabilecek. Bu tarihten sonra başvuru için yeni uzatma beklenmiyor. İmar barışı için bankalardan kredi temin etmek de mümkün.

- Son başvuru tarihi nedir? Başvuru tarihi yeniden uzar mı?

Vatandaşlarımızın yoğun talebi üzerine, İmar Barışı’na başvurular 15 Haziran 2019’a kadar alınacak. Yapı Kayıt Belgesi bedeli ödemeleri için de son tarih 30 Haziran 2019 olarak belirlendi. İmar Barışı’na 9 milyon 698 bin 238 vatandaş başvuru yaparken, son verilere göre, kayıt belgesi bedeli olarak da 16 milyar 500 milyon lira ödeme yapıldı. İmar Barışı başvurularının devam ettiği 6 ay süresince kamu bankalarının vatandaşlara kredi desteği de sürdürecek. 15 Haziran tarihinin başvuru için son tarih olması, düzenleme için yeni uzatma olmaması bekleniyor.

- Başvuru bedelleri nasıl belirleniyor?

İmar Barışı’na başvuru için emlak vergi değeri ile yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca belirlenen yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 oranında bedel alınıyor.

- Nereye başvurulacak?

E-Devlet sistemi üzerinden kayıt başvurusu yapılabilen uygulama kapsamında, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların kayıt altına alınması için 31 Aralık 2017’den önce yapılan konut ya da işyerleri için Çevre ve Şehircilik İl müdürlüklerine de başvurulabiliyor. Müracaatlar belediye, belediye birimleri, valilikler veya belirlenen kurumlara doğrudan, posta yoluyla yapılabiliyor.

- Hangi belgeler isteniyor?

Yapı veya arsanın ada ve parsel bilgileri, daire sayısı, metrekaresi, yüzölçümü ile maliklerin kimlik bilgileri gerekiyor. Cep telefonu numarası, e-posta adresi, yapının adresi, tapusu, varsa ada ve parsel bilgileri, inşaat alanı, konut ve işyerleri alanları, konut ve işyeri sayısı, emlak vergi birim değeri, yapı sınıfı, imar mevzuatına aykırılığın türü, yapıyı gösteren fotoğraf da talep ediliyor.

SMS'LE BİLDİRİM

Vatandaşa, başvuru beyanında değişiklik yapabilmesi için 24 saat süre de tanınıyor. Bu süre sonunda cep telefonuna SMS yoluyla banka hesap numarası gelen vatandaşa daha sonra yapı kayıt belgesinin hazır olduğu bildiriliyor. Vatandaşlar kendilerine verilen barkod numarası ile e-devlet sitesi üzerinden yapı kayıt belgesini alabiliyor. (Milliyet)