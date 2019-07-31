15 Haziran’da sona eren İmar Barışı başvurularının ardından yapı kayıt bedeli ödemeleri bugün sona eriyor. Peki, İmar Barışı ödemeleri nasıl yapılır? İmar Barışı’nda taksit imkanı var mı? İşte İmar Barışı ile ilgili detaylar…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilen imar barışından faydalanmak için başvuran vatandaşların Yapı Kayıt Belgesi bedelinin ilk yüzde 25'ini yatırma süresi bugün doluyor. İmar Barışı’na 10 milyon 247 bin başvuru yapılırken, elde edilen gelir 23 milyar 536 milyon oldu.

YÜZDE 25’LİK KISMININ BUGÜN ÖDENMESİ GEREKİYOR

Başvuranların 30 Haziran olarak açıklanan ödeme süresi de yüzde 25’ini 31 Temmuz’a kadar peşin vermek şartıyla yılsonuna kadar uzatılmıştı. Yapı Kayıt bedelinin yüzde 25’lik kısmı için ödeme süresi bugün sona eriyor.

Bugün ödemeleri gerçekleştirmeyeneler vatandaşların imar barışı başvurularına ilişkin kayıtlar sistemden kaldırılacak.

ÖDEMELERDE TAKSİT İMKANI

Her ayın birinde kalan kısmın yüzde 2 artırılması suretiyle hesaplanacak miktarın yatırılması şartıyla taksitlere bölünebilecek.

Yapı kayıt bedelinin kalan yüzde 75’lik kısmı ise takip eden aylarda taksitli olarak 31 Aralık’a kadar yatırabilecek. Bu durumda 5 taksit imkanı sağlanmış oluyor. Örneğin 20 bin liralık ödemenin 5 bin lirası peşin ödenecek kalan 15 bin lira 3’er bin lira olarak yatırılabilecek.

BEDELİ ÖDEMEK İÇİN KREDİ SEÇENEĞİ

Kamu bankaları, 60 aya kadar vadeli, kredi tahsis ücreti bulunmayan krediler sunuyor. Kredilerin faiz oranı yüzde 1.55 ile yüzde 1.69 arasında değişiyor.

10 MİLYON 247 BİN BAŞVURU YAPILDI

Bakanlıkça vatandaşların devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedefiyle hayata geçirilen İmar Barışı'na 10 milyon 247 bin başvuru yapıldı.

Başvurular neticesinde 23 milyar 536 milyon lira gelir elde edildi.

13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen düzenleme kapsamında en çok başvuru yapılan iller sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa oldu.

İmar barışı için İstanbul'dan 1 milyon 785 bin 608 başvuru yapılırken, İzmir'den 821 bin 481, Ankara'dan 487 bin 449, Antalya'dan 429 bin 173, Bursa'dan ise 364 bin 518 başvuru gerçekleştirildi.