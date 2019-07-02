Türkiye genelinde 31 Aralık 2017’den önce inşa edilmiş yapıların imara aykırılık ve iskan sorununu çözmesi amacıyla çıkarılan İmar Barışı’na başvuru 15 Haziran’da sona ermişti. İmar Barışı’na 10 milyon 250 bin başvuru yapılırken, elde edilen gelir 23 milyar liraya yaklaştı. Başvuranların 30 Haziran olarak açıklanan ödeme süresi de yüzde 25’ini 31 Temmuz’a kadar peşin vermek şartıyla yıl sonuna kadar uzatıldı. Ayrıca taksit imkanı da getirildi.

İşte ipuçları:

15 Haziran’a kadar başvurusunu yapıp, ödemesini henüz yapmayan vatandaşlar bu ek süreden yararlanabilecek.

ÖDEMELER İÇİN SON TARİH: Yapı kayıt bedelinin en az yüzde 25’i 31 Temmuz’a kadar peşin ödenecek.

TAKSİTLER SABİT Mİ?: Her ayın birinde kalan kısmın yüzde 2 artırılması suretiyle hesaplanacak miktarın yatırılması şartıyla taksitlere bölünebilecek.

HER AYIN 1'İNDE ÖDEME

Yapı kayıt bedelinin kalan yüzde 75’lik kısmı ise takip eden aylarda taksitli olarak 31 Aralık’a kadar yatırabilecek. Bu durumda 5 taksit imkanı sağlanmış oluyor. Örneğin 20 bin liralık ödemenin 5 bin lirası peşin ödenecek kalan 15 bin lira 3’er bin lira olarak yatırılabilecek.

BEDELİ ÖDEMEK İÇİN KREDİ SEÇENEĞİ

Kamu bankaları, 60 aya kadar vadeli, kredi tahsis ücreti bulunmayan krediler sunuyor. Kredilerin faiz oranı yüzde 1.55 ile yüzde 1.69 arasında değişiyor.