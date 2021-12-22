İmar sorunu çözüme kavuştu! Bakan Kurum müjdeyi duyurdu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avcılar'da Tahtakale Mahallesi'ndeki imar planlarının onaylandığını belirtti. Bakan Kurum, "Vatandaşlarımızın devam eden imar sorununu çözüme kavuşturduk. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.
22 Aralık 2021, Çarşamba 22:45 Son Güncelleme:
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Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Avcılar ilçemizin Tahtakale Mahallesi'nde, hemşehrilerimize söz verdiğimiz üzere mahallemizin imar planlarını onaylayarak vatandaşlarımızın devam eden imar sorununu çözüme kavuşturduk. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/murat_kurum/status/1473708832035590150