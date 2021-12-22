İmar sorunu çözüme kavuştu! Bakan Kurum müjdeyi duyurdu

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Avcılar ilçemizin Tahtakale Mahallesi'nde, hemşehrilerimize söz verdiğimiz üzere mahallemizin imar planlarını onaylayarak vatandaşlarımızın devam eden imar sorununu çözüme kavuşturduk. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.



