Türkiye’nin uzaydaki dördüncü gözlem uydusu olacak İMECE uydusu bu senenin son çeyreğinde hazır hale gelecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye’nin sıfırdan tasarlayıp ürettiği ilk metre altı çözünürlükteki milli gözlem uydusu İMECE, 2022’nin son çeyreğinde uzaya gönderilmek üzere hazır olacak!” dedi.

Milli gözlem uydusu İMECE, TÜBİTAK Uzay Enstitüsü tarafından geliştirildi. Tüm aşamalarıyla Türkiye’de tasarlandı ve üretildi. Hem sivil hem de askeri amaçla kullanılacak. İmece, 1 metreden daha düşük çözünürlükte görüntüleme yapıyor. BİLSAT, RASAT ve GÖKTÜRK-2’ye kıyasla daha net görüntüler elde edilecek.

Bu uydu sayesinde haberleşme sistem, yıldız izler, tepki tekeri, güneş algılayıcı, elektrikli itki sistemi, metre altı çözünürlüklü elektro optik uydu kamerası, yeni nesil uçuş bilgisayarı ve faydalı yük veri kayıt sıkıştırma formatlama birimi geliştirilme çalışmalarında büyük tecrübe edinildi. Uzay ve uydu teknolojilerinde yurt dışına bağımlılığı en aza indirmek için önemli bir adım olacak.

İMECE uydusunun geliştirilme çalışmalarında güneş paneli açılma testleri aşamasına geçiliyor. Test öncesi hazırlıklar yapılıyor. İMECE uydusunun yılın son çeyreğinde yer testlerini tamamlaması ve 2023'ün ilk çeyreğinde fırlatılması planlanıyor.

İMECE’nin devreye girmesiyle birlikte Türkiye’nin 5'i haberleşme (Türksat 3A, Türksat 4A, Türksat 4B, Türksat 5A, Türksat 5B), 4'ü gözlem (Göktürk-1, Göktürk-2, RASAT, İMECE) olmak üzere aktif 9 uydusu görev yapacak. Türksat 1B, Türksat 1C ve Türksat 2A uyduları uzaydaki ömrünü tamamlayarak emekliye ayrıldı.