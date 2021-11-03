IMEI kayıt ücreti 2022 yılında ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2022 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı da belli oldu. Her sene, yeni yılda vergi, harç ve ceza miktarlarında uygulanacak artış için ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınıyor.

Bilindiği gibi IMEI kayıt harcı tutarı, her yıl en az bu yeniden değerleme oranında artırılıyor. Ancak Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranının yüzde 50'sini geçmemek, yüzde 20'sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit edebilme yetkisi de bulunuyor.

2022 yılında uygulanacak olan vergi ve harç tutarları, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından son şeklini almış olacak. Ancak mevcut tabloda IMEI kayıt harcı tutarının en az 726.2 TL’ye karşılık gelen yüzde 36.2 oranında artırılarak 2732 TL’ye çıkacak.

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt harcı tutarı 2021 yılında 2006 TL iken, 2020’de 1838 TL, 2019’da 1500 TL, 2018’de 500 TL ve 2017’de ise 149 TL seviyesindeydi. Diğer bir ifadeyle yılbaşı ile birlikte IMEI kayıt ücretindeki son 5 yıllık zam oranı da yüzde 1733’e karşılık gelmiş olacak.