IMEI kayıt ücreti değişecek

Vergi Usul Kanunu'na göre her yıl ekim ayında 12 aylık ortalama üretici fiyat artışına göre belirlenen yeniden değerleme oranı, TÜİK verileri uyarınca bu yıl yüzde 9,11 oldu. Bu da demek oluyor ki MTV, IMEI kayıt harcı, pasaport harcı, ehliyet harcı ve cezalara 2021 yılında yüzde 9,11 oranında zam gelmesi bekleniyor.

Yurt dışından getirilen telefonların pasaporta IMEI kayıt ücreti daha önceki zamla birlikte 1500 TL'den 1838 TL'ye çıkmıştı. Eğer yeni yılda belirlenen yeniden değerleme oranında değişiklik olmaksızın zam yapılırsa IMEI kayıt ücreti yüzde 9,11 artışla 2006 TL'ye çıkacak.

Bu yıl açıklanan yeniden değerleme oranı önümüzdeki aylarda MTV için yeniden belirlenmezse yıl başından itibaren yüzde 9,11 daha fazla MTV ödenecek. Böylelikle, 1 Ocak 2018 sonrası trafiğe çıkan araçlardaki en düşük MTV ücreti yıl başından itibaren 964 TL'den 1052 TL'ye çıkmış olacak.







