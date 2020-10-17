İmpetigo, yetişkinlere nazaran çocuklarda sıklıkla rastlanılan bulaşıcı ve yaygın bir cilt enfeksiyonu olarak tanımlanıyor. Bu cilt enfeksiyonuna neden olan bakteriler ise Staphylococcus aureus ya da Streptococcus pyogenes olarak adlandırılan bakteri türleri.

İmpetigo hastalığı, Büllöz olan ve olmayan şeklinde iki temel türe ayrılmaktadır.

Büllöz olmayan impetigo

İmpetigo vakalarının ortalama yüzde 70’i bu türe girmektedir. Ağız ve burun çevresinde küçük kırmızı kabarcıklar şeklinde genellikle kendini gösteren rahatsızlık kabarcıkların kısa süre sonra patlayarak, patlama sonucu irin ya da sıvı sızdırarak kahverengi ve sarımsı kabukların oluşumu ile seyrine devam eder.

Büllöz impetigo

Büllöz impetigo ise Staphylococcus aureus tarafından cilt tabakasını hedef alan toksin salgılayan bakterinin meydana getirdiği bir impetigo türüdür. Çoğunlukla 2 yaşın altındaki bebeklerde görülmektedir. Gövde, bacaklar ve kollarda orta ila büyük boyutlu sıvı dolu kabarcıklar olarak ortaya çıkar. Hızla yayılan bu kabarcıklar, sonunda patlar ve sarı bir kabuk bırakır. Ağrılı olmayan kabarcıklar kaşıntılı olabilmektedir.

İmpetigo hastalığı nasıl geçer?

Büllöz olmayan impetigo hastalığında kalın, sarımsı ve kahverengimsi renklerdeki kabuklar zamanla kurur ve genellikle ardında iyileşen bir kırmızı iz bırakarak zaman içinde kaybolurlar. Tüm impertigo türlerinde hastalığın kısa sürede geçmesi için dikkat edilmesi gereken ana nokta, yaralara dokunmamak ve onların çizilmelerini önlemektedir. İmpetigo hastalığında enfeksiyonun vücudun diğer bölgelerine ve çevredeki insanlara bulaşmaması içinde yine bu hususlara riayet edilmelidir. İmpetigo hastalığının sağlıklı bir şekilde geçmesi için cildi son derece temiz tutmak, elleri sık sık yıkamak, kıyafetleri, havluları ve çarşafları düzenli olarak yıkamak oldukça önemlidir. Etkilenen bölgelerin hafif sabunlu ılık su ile yıkanması ve ardından nazik bir şekilde gazlı bezle örtülmesi tavsiye edilmektedir.

İmpetigo hastalığı belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

İmpetigo hastalığı, çoğunlukla yüz bölgesinde çocukların burun ve ağız çevrelerinde, eller ve ayaklarda kırmızı yaralar şeklinde kendini gösteriyor. Bununla birlikte Stafilokok bakterisinden kaynaklanan bir İmpetigo rahatsızlığı yani Büllöz İmpetigo söz konusu ise enfeksiyon, içi berrak sıvı dolu kabarcıklar biçiminde belirtiler verebiliyor. Kolayca açılabilen, bal rengi kabuklu parlak açık yaralar İmpetigo hastalığına bağlı olarak meydana gelebilmektedir. İmpetigo hastalığı eğer Streptokok bakterilerden kaynaklı ise Büllöz değilse, genellikle sıvı dolu kabarcıklar oluşmamaktadır. Bu belirtilere pek rastlanmaz fakat kabuklanmaların üzerinde çok daha büyük yaralar ve ülserleşmelere rastlanabilir. Belirtiler arasında kaşıntı ve ağrılar görülmekle beraber bunların şiddeti ağır olmayıp hafif şiddette oldukları gözlemlenmektedir. Kıyafet ve havlu kullanımına dikkat edilmeli, vücudun diğer bölgelerine yayılıma engel olunmalıdır. Parmaklarda hastalığıyayabileceği için onların da dikkatli bir şekilde kullanımı önemlidir.

Yukarıda sayılan tipte belirtiler ortaya çıktığında hiç vakit kaybetmeden uzman bir doktora müracaat edilmelidir. Kısa sürede doktora müracaat edilmesi hem doğru teşhis hem de hastalık daha fazla yayılmadan tedavi sürecine başlanabilmesi için oldukça mühimdir. İmpetigo hastalığının tedavisinde öncelikle impetigo hastalığının türüne ve semptomların ciddiyetine bakılmaktadır. Hafif enfeksiyon durumu mevzu bahis ise doktor yalnızca cildin temiz tutulmasını tavsiye edebilmektedir. Bununla birlikte tedavi yöntemi olarak yerel antibakteriyel kremlerin sürülmesi seçilebilmektedir. Ciddi ve ağır enfeksiyon durumlarında ise çok fazla lezyon, halsizlik, iştahsızlık ve ateş gibi önemli bulgular gözlemlendiğinden tedavi olarak çoğunlukla ağızdan alınan antibiyotik kullanımı tercih edilmektedir.







