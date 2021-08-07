Futbol İmzalar atıldı! 77 numaralı formayı giyecek

İmzalar atıldı! 77 numaralı formayı giyecek

Futbol

İmzalar atıldı! 77 numaralı formayı giyecek

Fenerbahçe Kulübü, Bursaspor’dan Burak Kapacak ile 5 yıllık anlaşma imzaladıklarını açıkladı.

07 Ağustos 2021, Cumartesi 20:08 Son Güncelleme:
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Futbol A Takımımız, Bursaspor’dan 21 yaşındaki oyuncu Burak Kapacak’ı kadrosuna katmıştır. Kulübümüzle 5 yıllık anlaşma imzalayan Burak Kapacak’a Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Fenerbahçemize hoş geldin Burak Kapacak!"

"Hayalime kavuştuğum için çok mutluyum"

Fenerbahçe’nin yeni transferi Burak Kapacak, "Hayalime kavuştuğum için çok mutluyum. Çubuklu forma altında elimden ne geliyorsa daha fazlasını yapacağım" dedi.

Sarı-lacivertli ekipte 77 numaralı formayı giyecek Burak Kapacak, Ülker Stadyumu’nu gezdi. Kapacak yaptığı açıklamada, "Hayalime kavuştuğum için çok mutluyum. Çubuklu forma altında elimden ne geliyorsa daha fazlasını yapacağım" ifadelerini kullandı.

DHA


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