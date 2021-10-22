İmzalar atıldı! Kardeş şehir oldular

Gaziemir Belediyesi’nin teklifi ve Datça Belediyesi’nin kabulü ile her iki ilçenin belediye meclislerinde oybirliği ile kabul edilen karar gereği, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ve Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda tarafından imzalanan protokol ile "kardeş şehir" uygulaması resmilik kazandı. Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar’ın makamında gerçekleştirilen imza törenine, Datça Belediye Başkan Yardımcısı İnci Bilgin, CHP, AK Parti ve MHP’li meclis üyeleri ile Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve eşi Deniz Arda, Belediye başkan yardımcıları Necati Kırmaz, İzel Zenginobuz Derinsu ve Aslı Özgür katıldı.

"TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLUR"

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, Gaziemir’den gelen kardeş şehir teklifinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Başkan Uçar, "Dilerim, o bize ne verecek, biz onlardan ne alacağız anlayışından uzak, kültür alışverişi ve belediye hizmetlerinde yardımlaşma ve dayanışma içerisinde oluruz. Umarım Gaziemir ile Datça arasında oluşacak çok güzel bir kardeş şehir örneğini tüm Türkiye’ye gösteririz. Bu iş birliğinin uzun soluklu olacağını umut ediyorum" dedi.

"GAZİEMİR’E DENİZ GELDİ"

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ise konuşmasında, Datça ile kardeş şehir olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Arda, "Bizim denize kıyımız yok. Datça ile kardeş şehir olduktan sonra, ’Gaziemir deniz geldi’ diyoruz. Datça’yı seviyoruz. Kardeş şehir uygulamasıyla, dayanışmamız, kültürel anlamda her türlü iş birliğinin gelişerek devam edeceğine inanıyorum. İzmir’de bir eviniz var. Bütün Datçalılar, sadece Gaziemir’de değil bütün İzmir’de bir ihtiyacı olduğunda biz 24 saat sizin emrinizdeyiz" diye konuştu.

DHA